Carrizo recurre a la Corte para frenar secuestro de bienes

El exvicepresidente de la República, <b>José Gabriel Carrizo Jaén, presentó ante la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a> un recurso de amparo de garantías constitucionales</b> con el objetivo de detener el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias, dispuesto por la Contraloría General de la República a través de la Resolución No. 3757-2025-LEG/PJ, emitida el 22 de octubre de 2025.La acción, tramitada por el <b>abogado Pedro Meilán Núñez</b>, argumenta que la medida constituye una afrenta a derechos fundamentales. El recurso presentado por la defensa del exvicepresidente Carrizo en la Corte es como Tribunal de Instancia y de apelación.