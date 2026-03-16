Avanza proyecto de bioetanol en Panamá: Comisión de Comercio sostiene reunión ordinaria hoy

la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional sostendrá un reunión ordinaria hoy, 17 de marzo, para continuar con las discusiones del Proyecto de Ley 443 que busca reactivar el uso de biocombustibles en Panamá e incorporar una mezcla obligatoria del 10 % de etanol (E10) en las gasolinas, como parte de una estrategia de transición energética y reactivación del sector agroindustrial. Se espera que esta reunión sea decisiva para destrabar el proyecto y sea llevado a la Asamblea para ser discutido en primer, segundo y tercer debate, y posteriormente se apruebe el uso de la mezcla del 10 % de etanol en los combustibles.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Cristina Thayer, directora ejecutiva de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), aseguró que la mezcla obligatoria de bioetanol E10 podría impulsar inversiones de hasta $450 millones, generar más de 30 mil empleos y aportar $120 millones anuales a la economía regional, siempre que se duplique la superficie cañera -de 22,000 a 44,000 hectáreas- para garantizar la viabilidad del proyecto.