De centro de conquista a ruta del imperio: cómo Panamá cambió tras la expedición de Pizarro

El papel geopolítico del istmo no se limitó al comercio atlántico. Panamá también se convirtió en una pieza fundamental dentro de las rutas transpacíficas del Imperio español.A través de los llamados Galeones de Manila, España mantenía una conexión comercial entre Asia y América. Las mercancías provenientes de Filipinas —como seda, porcelana, especias y otros productos asiáticos— llegaban primero a América y luego eran redistribuidas hacia Europa.En ese circuito, Panamá funcionó como un nodo de apoyo logístico y comercial. Su importancia aumentó aún más en 1579, cuando la Corona española eliminó el monopolio comercial que mantenía Acapulco con Manila y permitió que Panamá pudiera comerciar directamente con Asia y Filipinas. Gracias a esa decisión, el istmo quedó integrado a una de las primeras redes globales de comercio de la historia, enlazando Europa, América y Asia.