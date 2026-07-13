¡Confirmado! Thomas Christiansen seguirá como técnico de la selección de Panamá

De acuerdo con la Fepafut, ahora será cuestión de que los abogados de ambas partes se reúnan para redactar el nuevo contrato que ligará a Christiansen hasta el 2030.<b>Comunicado de la Fepafut</b>'La Federación Panameña de Fútbol informa que, a través de su Comité Ejecutivo, ha decidido darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina'.'La FPF llegó a un acuerdo con Christiansen, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, el cual será electo en el mes de diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación'.'En los próximos días los representantes legales de la FPF y de Thomas Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato'.'La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías a nuestro país, creando también mejores condiciones para todos los miembros del ecosistema, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y de fútbol aficionado (a través de sus ligas provinciales y de corregimiento), entre otros'.'La FPF agradece a Thomas Christiansen su buena disposición durante este proceso de conversaciones, el cual se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas para dar inicio a la nueva etapa desde el 1 de agosto del 2026 hasta finalizar el proceso mundialista 2030.'