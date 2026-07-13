¡Confirmado! Thomas Christiansen seguirá como técnico de la selección de Panamá

Completamente oficial. Thomas Christiansen seguirá al mando de la selección de Panamá para un nuevo proceso tras llegar a un acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut). El entrenador seguirá al mando de la selección hasta el 2030.

El propio ente deportivo se encargó de dar la noticia en un comunicado afirmado la continuidad del entrenador Christiansen para un nuevo proceso, esto pensando en las siguientes competiciones, entre ellos el Mundial 2030 que se celebrará en Portugal, España y Marruecos, con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Este acuerdo llega luego de varios días de incertidumbre sobre quien sería el nuevo entrenador del combinado panameño tras el Mundial 2026. Recordar que el contrato de Christiansen vencía una vez finalizaba la participación de Panamá en la cita mundialista.

Una de las barreras que había para la renovación de Christiansen era el salario pedía, sin embargo lograron llegar a un buen puerto todas las partes para un nuevo proceso.

Christiansen aterrizó en el 2020 al combinado panameño y desde entonces ha cosechado importantes triunfos con Panamá, a pesar de no haber aún conseguido un título.

De acuerdo con la Fepafut, ahora será cuestión de que los abogados de ambas partes se reúnan para redactar el nuevo contrato que ligará a Christiansen hasta el 2030.

Comunicado de la Fepafut

“La Federación Panameña de Fútbol informa que, a través de su Comité Ejecutivo, ha decidido darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina”.

“La FPF llegó a un acuerdo con Christiansen, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, el cual será electo en el mes de diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación”.

“En los próximos días los representantes legales de la FPF y de Thomas Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato”.

“La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías a nuestro país, creando también mejores condiciones para todos los miembros del ecosistema, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y de fútbol aficionado (a través de sus ligas provinciales y de corregimiento), entre otros”.

“La FPF agradece a Thomas Christiansen su buena disposición durante este proceso de conversaciones, el cual se formalizará con la firma del contrato en las próximas semanas para dar inicio a la nueva etapa desde el 1 de agosto del 2026 hasta finalizar el proceso mundialista 2030.”