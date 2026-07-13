¿Se acaba el jueguito? Buscan meter presos a quienes vendan lotería clandestina

Con el objetivo de frenar un negocio ilegal que drena millones de dólares destinados a la beneficencia pública, el diputado Roberto Zúñiga presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca elevar a la categoría de delito penal la venta clandestina de billetes y chances de lotería en el país. La iniciativa legislativa no solo busca sancionar penalmente a quienes operan estos negocios al margen de la ley, sino también dotar a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de una mayor capacidad para imponer multas administrativas severas, complementando así la persecución judicial.

Un millonario desfalco

Durante su sustentación, el diputado Zúñiga fue enfático al señalar el enorme impacto económico y social que representa esta actividad ilegal. Según cifras presentadas por el diputado, en el año 2025 los panameños compraron un total de $846.6 millones en sorteos oficiales, lo que permitió a la LNB aportar $95.8 millones al Tesoro Nacional para programas de ayuda social. Sin embargo, estimaciones revelan que el Estado panameño pierde aproximadamente $200 millones anuales debido a la venta clandestina. “Esa pérdida representa más del doble de lo que la lotería logra aportarle formalmente al Estado. No es una simple cifra en un informe; es beneficencia que no llega, son programas sociales que se quedan sin fondos y es el bienestar de los más pobres sacrificados en la clandestinidad”, denunció Zúñiga. El diputado comentó que a este panorama se suma la proliferación de ventas de loterías extranjeras sin ningún tipo de autorización ni control fiscal, agravando el daño financiero al país.

El golpe al billetero

El diputado recordó que, constitucionalmente (Artículo 297), la lotería es una actividad reservada exclusivamente al Estado debido a su fin social. Al desviarse estos fondos hacia redes clandestinas, se genera una “competencia desleal” que golpea directamente el bolsillo de entre 13,000 y 15,000 billeteros autorizados a nivel nacional. “Detrás de cada billetero hay familias, adultos mayores, niños y niñas que dependen de esta actividad. El billetero honesto, el que paga impuestos, cotiza al Seguro Social y respeta la ley, ve cómo su comisión del 10% —que es el principal sustento de su hogar— se erosiona día a día frente a operadores clandestinos que no siguen ninguna regla”, lamentó el diputado, rescatando la historia de generaciones de profesionales panameños que se han educado gracias a la venta legal de lotería.

Herramientas penales