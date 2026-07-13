¿Se acaba el jueguito? Buscan meter presos a quienes vendan lotería clandestina

Con el objetivo de frenar un negocio ilegal que drena millones de dólares destinados a la beneficencia pública, <b><a href="/tag/-/meta/roberto-zuniga">el diputado Roberto Zúñiga</a></b> presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca elevar a la categoría de delito penal la venta clandestina de billetes y chances de lotería en el país.La iniciativa legislativa no solo busca sancionar penalmente a quienes operan estos negocios al margen de la ley, sino también dotar a la <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) </a></b>de una mayor capacidad para imponer multas administrativas severas, complementando así la persecución judicial.