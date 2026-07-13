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Información útil

Sinaproc declara alerta verde en 19 distritos de Panamá por lluvias y tormentas eléctricas

Sinaproc activa alerta verde en varias regiones del país por condiciones meteorológicas
Sinaproc activa alerta verde en varias regiones del país por condiciones meteorológicas Cedida | Sinaproc
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 17:05
Autoridades mantienen monitoreo en provincias y comarcas por la presencia de sistemas que favorecen fuertes lluvias

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La medida rige desde la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, tras un análisis técnico-científico meteorológico, y mantiene bajo vigilancia a los distritos de Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro; Kankintú, Kusapín, Besikó, Müna, Mironó, Ñürüm, Nole Duima y Korondó (según el comunicado) en la comarca Ngäbe Buglé; Santa Fe, Calovébora y Cañazas, en Veraguas; Donoso, Chagres y Omar Torrijos, en Colón; y La Pintada, en Coclé.

Sinaproc mantiene monitoreo y llama a la prevención

Ante este escenario, la institución informó que mantiene activados los mecanismos de monitoreo y vigilancia permanente en coordinación con los gobiernos locales y los centros de operaciones de emergencia.

Como medida preventiva, recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, no permanecer en zonas con riesgo de deslizamientos o caída de árboles, revisar y limpiar cunetas y desagües, contar con un plan familiar de emergencia y extremar las precauciones durante tormentas eléctricas y fuertes vientos.

El Sinaproc recordó que la alerta verde corresponde a una fase de vigilancia y prevención, por lo que las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

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