Sinaproc declara alerta verde en 19 distritos de Panamá por lluvias y tormentas eléctricas

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> declaró <b>alerta verde</b> en 19 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.La medida rige <b>desde la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026</b>, tras un análisis técnico-científico meteorológico, y mantiene bajo vigilancia a los distritos de <b>Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande</b>, en la provincia de Bocas del Toro; <b>Kankintú, Kusapín, Besikó, Müna, Mironó, Ñürüm, Nole Duima y Korondó</b> (según el comunicado) en la comarca Ngäbe Buglé; <b>Santa Fe, Calovébora y Cañazas</b>, en Veraguas; <b>Donoso, Chagres y Omar Torrijos</b>, en Colón; y <b>La Pintada</b>, en Coclé.