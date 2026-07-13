Sinaproc declara alerta verde en 19 distritos de Panamá por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento. La medida rige desde la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, tras un análisis técnico-científico meteorológico, y mantiene bajo vigilancia a los distritos de Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro; Kankintú, Kusapín, Besikó, Müna, Mironó, Ñürüm, Nole Duima y Korondó (según el comunicado) en la comarca Ngäbe Buglé; Santa Fe, Calovébora y Cañazas, en Veraguas; Donoso, Chagres y Omar Torrijos, en Colón; y La Pintada, en Coclé.

Sinaproc mantiene monitoreo y llama a la prevención