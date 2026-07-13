Estudio: Panamá y Centroamérica concentran el 77% de las zonas francas

Las zonas francas de América Latina generan más de $60,000 millones en exportaciones y más de 3.2 millones de empleos directos e indirectos, de acuerdo con un estudio elaborado por la firma EY, que identifica a Centroamérica, Panamá y República Dominicana como el principal núcleo regional para la atracción de inversiones vinculadas al nearshoring.

El análisis señala que la región cuenta con más de 800 zonas francas operativas y más de 10,000 empresas instaladas bajo este régimen.

Según el informe, Centroamérica, Panamá y República Dominicana concentran el 77% de las zonas francas existentes en América Latina, una condición que, a juicio de EY, fortalece su posición como plataforma para la relocalización de cadenas de suministro.

Antonio Ruiz, socio director de Impuestos & Legal de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, afirmó que las zonas francas “transforman la geografía económica de la región, conectando países con cadenas de valor más profundas y resilientes”.

El estudio sostiene que estos regímenes evolucionaron y que su atractivo ya no depende únicamente de los incentivos fiscales, sino también de factores como la eficiencia logística, la resiliencia operativa y la disponibilidad de talento especializado.

En el caso de Panamá, la consultora destaca que las zonas francas funcionan principalmente como plataformas de logística, almacenamiento, distribución internacional y prestación de servicios, apoyadas en la conectividad del país.

El informe también destaca que Costa Rica mantiene una alta participación de las zonas francas en sus exportaciones, impulsadas por industrias como dispositivos médicos y manufactura avanzada, mientras que República Dominicana sobresale por el retorno económico que, según el estudio, generan estos regímenes frente a los incentivos fiscales otorgados.

Para El Salvador, resalta el peso del sector textil y de confección dentro del modelo, mientras que Guatemala aparece como un mercado con potencial de crecimiento para nuevas inversiones relacionadas con el nearshoring.

La firma concluye que las zonas francas se consolidan como uno de los principales instrumentos para captar inversión en un escenario marcado por la reorganización de las cadenas globales de suministro.