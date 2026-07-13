Estudio: Panamá y Centroamérica concentran el 77% de las zonas francas

Fotografía cedida por Chris Barquero que muestra a la viceministra de Fomento a la Agroindustria de República Dominicana, Anibelca Mena (c), y el embajador de República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo (i), recibiendo la bandera de Wolrd Free Zones Organization de manos del Dr. Mohammed Al Zarooni (d), presidente de la Organización Mundial de las Zonas Francas (World FZO), simbolizando el rol de República Dominicana como país anfitrión del 13.º Congreso Mundial anual en 2027, en Ciudad de Panamá (Panamá).(
Chris Barquero | EFE )