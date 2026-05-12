‘Panamá gana protagonismo en el nearshoring’: Cesare Zingone

Zingone subrayó que Panamá cuenta con una legislación que permite el desarrollo de zonas francas y que, aunque tradicionalmente ha tenido una vocación logística, la manufactura y los servicios están creciendo con fuerza. Consideró que el futuro es especialmente prometedor en el ámbito de los servicios, donde el país puede consolidarse como un destino atractivo para la inversión. Sin embargo, reconoció que el capital humano sigue siendo un reto en América Latina, y explicó que la normativa panameña permite la incorporación temporal de profesionales extranjeros para fortalecer el sector y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de talento local.El directivo comentó que en un escenario marcado por la volatilidad internacional, las zonas francas no son un nicho, sino un componente esencial de la economía global, y que Panamá está llamado a jugar un papel clave en la reconfiguración de las cadenas de suministro y en la atracción de nuevas inversiones desde el ‘nearshoring’.