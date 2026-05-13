Mulino y Abinader buscan mayor intercambio comercial y turístico entre Panamá y R. Dominicana

Panamá y República Dominicana buscan ampliar su red de relación comercial, a través de una serie de medidas que busca beneficiar sectores claves, como el turismo y las zonas francas. A esta conclusón llegaron el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en una reunión que sostuvieron durante el Congreso Mundial de Zonas Francas que se realiza en Panamá. Entre los temas tratados estuvo el de ampliar el intercambio de bienes, aprovechando las facilidades que ofrecen sus respectivas zonas francas. También se conversó sobre migración y seguridad, la próxima elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas, la situación actual del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), e incentivos para que los turistas dominicanos visiten Panamá.

Relación histórica

Tras culminar el encuentro, Abinader aseguró a los medios que las relaciones bilaterales con Panamá son “excelentes” en diversos ámbitos, como el turismo y la logística, al tiempo que sugirió la posibilidad de fortalecer los acuerdos comerciales entre ambos países. “Tenemos un acuerdo bilateral de comercio desde hace mucho tiempo y quizás podría ampliarse para incluir algunos productos adicionales”, destacó Abinader, quien agregó que empresarios dominicanos han invertido en Panamá y que, a su vez, empresarios panameños mantienen inversiones en República Dominicana. En referencia a la ruta aérea Panamá–Santo Domingo, el mandatario dominicano declinó hacer comentarios al respecto, al tratarse de un asunto concerniente a una empresa privada. Sin embargo, abogó por el crecimiento de dicha conexión aérea. “Copa Airlines ha sido un gran aliado para República Dominicana, permitiendo un mayor flujo de turismo dominicano hacia Panamá y también de turismo panameño hacia República Dominicana”, añadió el presidente del país caribeño.

Beneficios geográficos y fiscales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien participó en la reunión, reveló que ambos mandatarios hicieron comentarios sobre las oportunidades de Panamá, no solamente desde las ventaja comparativa de posición geográfica, sino también desde el punto de vista fiscal. “Se hizo mención de los logros importantes de Panamá, que en menos de dos años ha logrado una reducción del déficit fiscal inédito, que incluso ha sido la más importante en el continente, así como la reducción del costo de financiamiento”, contó Chapman. Añadió que “también se habló que eventualmente eso empieza a ser positivo para el sector privado porque es fundamental para que llegue la inversión extranjera, es decir, si el costo de financiarse en Panamá es muy alto, los números no dan, tan sencillo como eso”. De acuerdo con Chapman, una de las razones por las cuales el Gobierno se concentra en reducir el déficit y bajar la tasa de interés que el país tiene que pagar a los mercados internacionales se debe a que es un elemento fundamental para tomar decisión si vienen o no invertir al país. “Entonces, estamos abriendo ese camino para facilitar que más empresas vengan a invertir al país porque al final del día se trata de la gente, eso es lo que crea trabajos en el sector privado bien remunerados y de largo plazo con mayor estabilidad”, sustentó el ministro del MEF.

Colaboración conjunta

Johannes Keller, director de Consejo Nacional de Zonas Francas de República Dominicana, por su parte, destacó el papel estratégico que ambas naciones están desempeñando para fortalecer sus lazos comerciales y atraer nuevas inversiones. Keller explicó que la institución que dirige es la encargada de aprobar todas las zonas francas, parques industriales y empresas de valor en República Dominicana, lo que constituye un eje fundamental para el desarrollo económico del país. “Eso es lo que hacemos: impulsar y garantizar el crecimiento de las zonas francas y las empresas que generan valor”, afirmó. El funcionario subrayó que las inversiones entre Panamá y República Dominicana muestran una tendencia creciente, en especial bajo el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), donde Panamá ha sido un socio clave. “Cada vez más República Dominicana y Panamá estrechan lazos. Panamá ha sido un eje importante en este proceso, impulsando la manufactura y la logística. Ustedes son un ejemplo para nosotros en el tema logístico”, señaló. Keller resaltó que existe un gran potencial de colaboración conjunta, combinando las fortalezas de cada país: la experiencia dominicana en manufactura y el liderazgo panameño en logística y conectividad. “Creo que es un mix muy bueno: la logística y la conectividad de Panamá junto con nuestra manufactura. Eso puede atraer inversión en conjunto y generar nuevas oportunidades”, agregó. Sobre los intercambios comerciales actuales, Keller indicó que Panamá funciona como un hub que facilita la exportación hacia República Dominicana de productos de diversos orígenes, mientras que su país ha fortalecido la exportación de productos médicos y farmacéuticos, además de un creciente desarrollo en el área de agroindustria. “República Dominicana ha sido un exportador de productos médicos que se consumen en Panamá, y cada vez más nuestra agroindustria se fortalece”, contó.

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