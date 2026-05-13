Mulino y Abinader buscan mayor intercambio comercial y turístico entre Panamá y R. Dominicana

Panamá y República Dominicana buscan ampliar su red de relación comercial, a través de una serie de medidas que busca beneficiar sectores claves, como el turismo y las zonas francas. A esta conclusón llegaron el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en una reunión que sostuvieron durante el Congreso Mundial de Zonas Francas que se realiza en Panamá.Entre los temas tratados estuvo el de ampliar el intercambio de bienes, aprovechando las facilidades que ofrecen sus respectivas zonas francas. También se conversó sobre migración y seguridad, la próxima elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas, la situación actual del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), e incentivos para que los turistas dominicanos visiten Panamá.