Renuncias se extienden en el agro y alcanzan a APA e ISA

La cadena de renuncias dentro del sector agropecuario panameño continuó creciendo y alcanzó ahora a la Agencia Panameña de Alimentos (APA) y al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), en medio de cambios administrativos que mantienen bajo presión al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La APA informó este 12 de mayo que Nicolás Batista presentó su renuncia como director de la institución, efectiva a partir del próximo 15 de mayo de 2026. Según el comunicado oficial, la decisión respondió a motivos personales.

La entidad destacó que, durante la gestión de Batista, impulsaron iniciativas para fortalecer institucionalmente la APA y agilizar trámites relacionados con la importación de alimentos en Panamá.

“Durante este periodo también se impulsaron acciones orientadas a la modernización y agilización de los trámites, fortaleciendo la atención al usuario y promoviendo una gestión más eficiente, transparente y accesible”, señaló la institución en el comunicado.

La APA también afirmó que bajo la administración de Batista fortalecieron vínculos con empresas comercializadoras de alimentos, emprendedores y usuarios del sistema, además de mantenerse capacitaciones dirigidas a importadores y ciudadanos interesados en los procedimientos de importación de alimentos.

Ese mismo día también se conoció la renuncia del gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino De León.

En un comunicado oficial, De León indicó que su salida obedeció a motivos personales y destacó que durante su administración se impulsaron herramientas tecnológicas para la gestión institucional y la modernización de servicios.

“El portal para el levantamiento de las pólizas y el seguro índice para arroz”, así como sistemas de monitoreo satelital y plataformas digitales para indemnizaciones, fueron mencionados entre los proyectos desarrollados durante su gestión.

Espino De León sostuvo además que el ISA pagó más de $54 millones en indemnizaciones a productores afectados por eventos climáticos y otras contingencias, según detalló el comunicado.

“Dejo este legado, ahora el ISA cuenta con mejores instalaciones administrativas en su sede central como en las direcciones regionales”, expresó Espino De León.

Las nuevas salidas se sumaron a la renuncia del exviceministro de Desarrollo Agropecuario Francisco Ameglio, efectiva desde el 27 de febrero pasado, también por motivos personales.

Ameglio ocupó el cargo desde el inicio de la administración del presidente Mulino en julio de 2024 y participó en la coordinación de políticas de apoyo al sector agropecuario.

De forma paralela también renunció Félix Martínez Araúz, quien ejercía como director ejecutivo regional del MIDA en la provincia de Chiriquí.

En medio de este escenario llega la dimisión de José Pablo Ramos, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. (Merca Panamá).

A la lista de dimisiones y movimientos administrativos también se sumaron cambios en el Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas (INA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap). De igual forma, se registraron movimientos en la regional del MIDA en Chepo y en áreas estratégicas de la institución, entre ellas Recursos Humanos, la Dirección Administrativa, Planificación Sectorial y Agronegocios.

Las modificaciones internas ocurrieron en medio de un proceso de reestructuración dentro de entidades vinculadas al sector agropecuario, aunque hasta ahora las autoridades no han explicado oficialmente el alcance de estos cambios ni los criterios utilizados para las sustituciones.