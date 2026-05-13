Lotería Nacional activa sistema propio tras suspensión de plataforma de Lotto y Pega 3

La Lotería Nacional de Beneficencia informó la tarde de este miércoles 13 de mayo que implementó un sistema propio para continuar cumpliendo con los compradores de los productos Lotto y Pega 3, luego de que la empresa proveedora del servicio desactivara el sistema utilizado anteriormente.

Según la Lotería Nacional, la medida provocó inconvenientes y retrasos en el pago de los tiquetes premiados, por lo que fue necesario reprogramar las fechas de vencimiento de los boletos correspondientes a sorteos que aún se encontraban vigentes.

La institución de beneficencia detalló que las nuevas fechas aplican para sorteos realizados entre marzo y abril de 2026.

Nuevas fechas de vencimiento de tiquetes de Lotto y Pega 3

De acuerdo con el comunicado las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Sorteo del martes 24 de marzo de 2026: vence el 14 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 28 de marzo de 2026: vence el 18 de mayo de 2026

Sorteo del martes 31 de marzo de 2026: vence el 21 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 4 de abril de 2026: vence el 25 de mayo de 2026

Sorteo del martes 7 de abril de 2026: vence el 28 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 11 de abril de 2026: vence el 1 de junio de 2026

Sorteo del martes 14 de abril de 2026: vence el 4 de junio de 2026

Sorteo del sábado 18 de abril de 2026: vence el 8 de junio de 2026

Sorteo del martes 21 de abril de 2026: vence el 11 de junio de 2026

La LNB señaló que la reprogramación busca garantizar que los compradores puedan hacer efectivos sus premios pese a los inconvenientes generados por la suspensión del sistema anterior.

Asimismo, la entidad reiteró que mantiene operativos sus mecanismos para atender a los usuarios y continuar con el pago de los tiquetes premiados.