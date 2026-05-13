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Lotería Nacional activa sistema propio tras suspensión de plataforma de Lotto y Pega 3

La LNB señaló que la reprogramación busca garantizar que los compradores puedan hacer efectivos sus premios pese a los inconvenientes generados.
La LNB señaló que la reprogramación busca garantizar que los compradores puedan hacer efectivos sus premios pese a los inconvenientes generados. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/05/2026 14:43
La institución de beneficencia detalló que las nuevas fechas aplican para sorteos realizados entre marzo y abril de 2026.

La Lotería Nacional de Beneficencia informó la tarde de este miércoles 13 de mayo que implementó un sistema propio para continuar cumpliendo con los compradores de los productos Lotto y Pega 3, luego de que la empresa proveedora del servicio desactivara el sistema utilizado anteriormente.

Según la Lotería Nacional, la medida provocó inconvenientes y retrasos en el pago de los tiquetes premiados, por lo que fue necesario reprogramar las fechas de vencimiento de los boletos correspondientes a sorteos que aún se encontraban vigentes.

La institución de beneficencia detalló que las nuevas fechas aplican para sorteos realizados entre marzo y abril de 2026.

Nuevas fechas de vencimiento de tiquetes de Lotto y Pega 3

De acuerdo con el comunicado las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Sorteo del martes 24 de marzo de 2026: vence el 14 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 28 de marzo de 2026: vence el 18 de mayo de 2026

Sorteo del martes 31 de marzo de 2026: vence el 21 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 4 de abril de 2026: vence el 25 de mayo de 2026

Sorteo del martes 7 de abril de 2026: vence el 28 de mayo de 2026

Sorteo del sábado 11 de abril de 2026: vence el 1 de junio de 2026

Sorteo del martes 14 de abril de 2026: vence el 4 de junio de 2026

Sorteo del sábado 18 de abril de 2026: vence el 8 de junio de 2026

Sorteo del martes 21 de abril de 2026: vence el 11 de junio de 2026

La LNB señaló que la reprogramación busca garantizar que los compradores puedan hacer efectivos sus premios pese a los inconvenientes generados por la suspensión del sistema anterior.

Asimismo, la entidad reiteró que mantiene operativos sus mecanismos para atender a los usuarios y continuar con el pago de los tiquetes premiados.

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