Accidente de tránsito en La Chorrera deja a una turista fallecida y varios heridos

Una ciudadana israelí murió y varios turistas de la misma nacionalidad resultaron heridos tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles 13 de mayo en Costa Verde, La Chorrera.

El hecho involucró un autobús y un vehículo de transporte, y provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la autopista hacia la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando un bus de la ruta de Capira presuntamente se detuvo a un costado de la vía para recoger pasajeros. En ese momento, un busito colisionó con otro vehículo, provocando el hecho fatal.

El jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Nicolás A. Solano, Algis Herrera, informó que seis personas fueron trasladadas al centro médico tras el accidente: cinco ciudadanos israelíes y el conductor panameño del vehículo.

Según Herrera, uno de los turistas israelíes, de 22 años, permanece en estado crítico debido a un trauma encefálico severo y sería trasladado a un hospital privado en la capital.

Los otros cuatro ciudadanos israelíes presentan heridas menores y también serían remitidos a un centro hospitalario privado.

La organización israelí ZAKA confirmó posteriormente que una mujer israelí falleció en el accidente y señaló que coordina junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel el traslado del cuerpo hacia ese país, además de asistencia para los heridos.

“Estamos trabajando para acelerar el traslado de la fallecida y apoyar a los heridos israelíes”, indicó Baruj Nidam, director de la división internacional de ZAKA.

Al lugar acudieron unidades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y equipos de emergencia.

El accidente provocó un severo congestionamiento vehicular en la autopista hacia la ciudad, ya que dos de los tres carriles permanecieron ocupados mientras se desarrollaban las diligencias e investigaciones correspondientes.