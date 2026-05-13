Luis Abinader plantea fortalecer acuerdos comerciales entre Panamá y República Dominicana

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aseguró este miércoles 13 de mayo que las relaciones bilaterales con Panamá son “excelentes” en diversos ámbitos, como el turismo y la logística, al tiempo que sugirió la posibilidad de fortalecer los acuerdos comerciales entre ambos países.

“Tenemos un acuerdo bilateral de comercio desde hace mucho tiempo y quizás podría ampliarse para incluir algunos productos adicionales”, destacó Abinader, quien agregó que empresarios dominicanos han invertido en Panamá y que, a su vez, empresarios panameños mantienen inversiones en República Dominicana.

En referencia a la ruta aérea Panamá–Santo Domingo, el mandatario dominicano declinó hacer comentarios al respecto, al tratarse de un asunto concerniente a una empresa privada. Sin embargo, Abinader abogó por el crecimiento de dicha conexión aérea.

“Copa Airlines ha sido un gran aliado para República Dominicana, permitiendo un mayor flujo de turismo dominicano hacia Panamá y también de turismo panameño hacia República Dominicana”, añadió el presidente del país caribeño.

Abinader se encuentra en Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, un evento internacional que se desarrolla en el país hasta este miércoles. Su agenda estuvo enfocada en sostener diversos encuentros, no solo con empresarios panameños, sino también con autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El mandatario —quien tiene como prioridad de su visita la promoción de la inversión extranjera en República Dominicana— está acompañado por otros miembros de su gabinete, como el ministro de Industria y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.