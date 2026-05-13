Asamblea pide traslado de $26 millones para planilla y tecnología

<b>Los recursos, según explicó, serían destinados al fortalecimiento del centro de datos, sistemas de respaldo y recuperación, telecomunicaciones, plataformas de ciberseguridad y renovación de equipos tecnológicos.</b>Herrera también defendió que durante su gestión se impulsó una mayor publicación digital de las sesiones legislativas y votaciones en tercer debate, por lo que consideró necesaria la modernización de la infraestructura tecnológica.La sustentación ocurre en un contexto de presión ciudadana por la contención del gasto público y de cuestionamientos sobre el tamaño de la planilla estatal y el uso de fondos en el Órgano Legislativo.Hasta el momento, la Comisión de Presupuesto no aprueba la solicitud presentada por la Asamblea.<b>En desarrollo...</b>