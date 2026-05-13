Asamblea pide traslado de $26 millones para planilla y tecnología

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sustenta este martes ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado de partidas por más de $26 millones para cubrir salarios de funcionarios permanentes, gastos operativos e inversiones tecnológicas, en medio del debate público sobre austeridad y manejo del gasto legislativo.

Durante su intervención, Herrera defendió la necesidad de los recursos y aseguró que el presupuesto actual de la Asamblea “no cumple realmente” con las necesidades de funcionamiento de la institución. El diputado explicó que la mayor parte de la solicitud corresponde a $20.8 millones destinados a la anualización de salarios de funcionarios permanentes.

Según Herrera, entre el 40% y el 50% del personal fijo de la Asamblea no cuenta con recursos anualizados dentro del presupuesto vigente, una situación que —afirmó— afecta incluso la capacidad de esos trabajadores para acceder a préstamos o financiamiento bancario.

“Yo no puedo irme aquí de manera irresponsable”, expresó Herrera al justificar la petición antes de culminar su periodo como presidente de la Asamblea el próximo 30 de junio.

El diputado sostuvo que pudo dejar la situación en manos de la próxima junta directiva, pero decidió presentar personalmente la solicitud ante la comisión para intentar garantizar estabilidad presupuestaria hasta diciembre de 2026.

Además de los fondos para salarios, la Asamblea solicita otros $700 mil para cubrir servicios básicos, logística de sesiones extraordinarias y contratos de aseo.