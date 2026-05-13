Las 5 claves de Panamá y el mundo este 13 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos políticos, diplomáticos y sociales este miércoles, marcando una jornada de intensos debates tanto a nivel nacional como internacional.

-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) anunció un endurecimiento de las medidas de vigilancia y control sobre la comercialización de dispositivos receptores IPTV.

-El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, reaccionó a la decisión de Suiza de adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. La incorporación del país europeo fue interpretada por autoridades panameñas como un respaldo internacional a la neutralidad de la vía interoceánica y a su relevancia estratégica para el comercio mundial.

-El contralor general de la República, Anel Flores, no se presentó este miércoles 13 de mayo para ofrecer declaraciones públicas sobre la investigación penal que se desarrolla en su contra. Flores es señalado por presuntamente irrumpir en instalaciones del Ministerio Público y retirar a auditores de la Contraloría que mantenían reuniones con fiscales, hecho que ha generado cuestionamientos y atención pública.

-Las protestas ciudadanas también formaron parte de la jornada. Comerciantes, propietarios y residentes participaron en manifestaciones para rechazar proyectos impulsados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas. Los manifestantes aseguran que las obras representan un fuerte impacto ambiental, económico y urbano para la ciudad, por lo que exigieron una revisión de los planes y mayores consultas con las comunidades afectadas.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a generar controversia y debate político en redes sociales tras aparecer en el Air Force One utilizando una sudadera deportiva gris similar a la que vestía Nicolás Maduro el día de su captura por fuerzas estadounidenses a inicios de 2026.