Las 5 claves de Panamá y el mundo este 12 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este martes 12 de mayo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-La noche de este lunes 11 de mayo falleció el exdirigente estudiantil y abogado Rómulo Abad, a los 73 años.

-Se inició el juicio oral contra 12 ciudadanos acusados por los presuntos delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, por los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2019 en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, tragedia que dejó 13 muertos y 11 heridos.

-La organización de Uma Uma Dash!! emitió un comunicado oficial en el que manifestó su “profunda decepción e indignación” por la forma en que algunos sectores y un medio nacional presentaron el evento, al que calificaron erróneamente como una “carrera de therians”.

-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó un momento viral durante una conferencia cultural en Nairobi, Kenia, luego de interrumpir el acto visiblemente molesto por el ruido constante del público.

-El juicio a el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata agravada de personas, fue suspendido hasta que el exmandatario comparezca ante la Justicia o sea ejecutada la orden de captura emitida en su contra, tras ser declarado en rebeldía por no asistir al inicio del proceso.