‘No fue una carrera de therians’: Uma Uma Dash rompe el silencio tras polémica

La organización de Uma Uma Dash!! publicó un comunicado oficial en el que expresó su “profunda decepción e indignación” por la manera en que, aseguran, algunos sectores y un medio nacional presentaron el evento sin el contexto adecuado, calificándolo erróneamente como una “carrera de therians”.

Según los organizadores, la iniciativa que tuvo lugar el fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón nunca tuvo como objetivo ridiculizar a ninguna comunidad, sino acercar nuevos públicos a la hípica panameña a través de una mezcla entre cultura geek, cosplay, anime e hipismo.

En el comunicado enfatizan que el evento buscaba “educar sobre la hípica en Panamá, resaltar la belleza de este deporte y mostrar todo lo que existe detrás de él”.