‘No fue una carrera de therians’: Uma Uma Dash rompe el silencio tras polémica

También defendieron que Uma Uma Dash!! tuvo un componente de apoyo al entorno hípico, señalando que realizaron donaciones de mandiles para carreras y que próximamente revelarán el monto y destino de lo recaudado para contribuir al bienestar y desarrollo de los caballos.La organización cuestionó que un medio de televisión nacional replicara una 'narrativa incorrecta' sin investigar previamente ni consultar fuentes oficiales. <i><b>'Cuando se informa sin contexto, no solo se comete un error: también se puede dañar el trabajo, el esfuerzo y la intención de muchas personas'</b></i>, señalaron.Por otro lado, agradecieron a quienes entendieron el concepto del evento y reiteraron que continuarán promoviendo espacios que unan distintas comunidades culturales en Panamá, defendiendo la cultura geek y la hípica 'desde el respeto, la creatividad y la cultura'.