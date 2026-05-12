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‘No fue una carrera de therians’: Uma Uma Dash rompe el silencio tras polémica

En el comunicado enfatizan que el evento buscaba “educar sobre la hípica en Panamá, resaltar la belleza de este deporte y mostrar todo lo que existe detrás de él”.
En el comunicado enfatizan que el evento buscaba “educar sobre la hípica en Panamá, resaltar la belleza de este deporte y mostrar todo lo que existe detrás de él”. Tomada de video
Por
Laura Chang
  • 12/05/2026 10:08
Según los organizadores, la iniciativa nunca tuvo como objetivo ridiculizar a ninguna comunidad, sino acercar nuevos públicos a la hípica panameña.

La organización de Uma Uma Dash!! publicó un comunicado oficial en el que expresó su “profunda decepción e indignación” por la manera en que, aseguran, algunos sectores y un medio nacional presentaron el evento sin el contexto adecuado, calificándolo erróneamente como una “carrera de therians”.

Según los organizadores, la iniciativa que tuvo lugar el fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón nunca tuvo como objetivo ridiculizar a ninguna comunidad, sino acercar nuevos públicos a la hípica panameña a través de una mezcla entre cultura geek, cosplay, anime e hipismo.

En el comunicado enfatizan que el evento buscaba “educar sobre la hípica en Panamá, resaltar la belleza de este deporte y mostrar todo lo que existe detrás de él”.

También defendieron que Uma Uma Dash!! tuvo un componente de apoyo al entorno hípico, señalando que realizaron donaciones de mandiles para carreras y que próximamente revelarán el monto y destino de lo recaudado para contribuir al bienestar y desarrollo de los caballos.

La organización cuestionó que un medio de televisión nacional replicara una “narrativa incorrecta” sin investigar previamente ni consultar fuentes oficiales.

“Cuando se informa sin contexto, no solo se comete un error: también se puede dañar el trabajo, el esfuerzo y la intención de muchas personas”, señalaron.

Por otro lado, agradecieron a quienes entendieron el concepto del evento y reiteraron que continuarán promoviendo espacios que unan distintas comunidades culturales en Panamá, defendiendo la cultura geek y la hípica “desde el respeto, la creatividad y la cultura”.

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