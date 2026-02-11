  1. Inicio
Vuelve “Verano Canal 2026” con espectáculos gratuitos y talento panameño en todo el país

El Canal de Panamá anunció la edición 2026 de “Verano Canal”, una propuesta cultural que llevará una travesía artística a distintas provincias del país.
Laura Chang
  • 11/02/2026 14:55
Bajo el lema “El Canal a tres ritmos”, el evento ofrecerá una agenda pensada para toda la familia

El Canal de Panamá anunció la edición 2026 de “Verano Canal”, una propuesta cultural que llevará una travesía artística a distintas provincias del país con el objetivo de acercar el arte y el entretenimiento a las comunidades.

Bajo el lema “El Canal a tres ritmos”, el evento ofrecerá una agenda pensada para toda la familia, que incluirá presentaciones de artistas nacionales, conferencias y la puesta en escena de “El Sueño de Unismo”, una obra musical original inspirada en la identidad y el espíritu que rodea la vía interoceánica.

La iniciativa busca resaltar el talento panameño y promover espacios de encuentro cultural durante la temporada de verano, combinando espectáculos con experiencias gastronómicas.

Fechas y recorrido de Verano Canal 2026

La gira iniciará del 26 al 28 de febrero en Colón, continuará el 7 y 8 de marzo en Chiriquí, seguirá el 14 y 15 de marzo en las provincias centrales y culminará del 16 al 22 de marzo en Panamá.

Uno de los principales atractivos es que todas las actividades serán gratuitas, lo que amplía el acceso del público a propuestas artísticas de calidad en diferentes regiones del país.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer detalles sobre la programación y horarios.

Con “Verano Canal 2026”, la institución refuerza su apuesta por impulsar la cultura, fortalecer el sentido de identidad nacional y ofrecer espacios de esparcimiento que celebren el talento local.

