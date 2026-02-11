Vuelve “Verano Canal 2026” con espectáculos gratuitos y talento panameño en todo el país

El Canal de Panamá anunció la edición 2026 de “Verano Canal”, una propuesta cultural que llevará una travesía artística a distintas provincias del país con el objetivo de acercar el arte y el entretenimiento a las comunidades.

Bajo el lema “El Canal a tres ritmos”, el evento ofrecerá una agenda pensada para toda la familia, que incluirá presentaciones de artistas nacionales, conferencias y la puesta en escena de “El Sueño de Unismo”, una obra musical original inspirada en la identidad y el espíritu que rodea la vía interoceánica.

La iniciativa busca resaltar el talento panameño y promover espacios de encuentro cultural durante la temporada de verano, combinando espectáculos con experiencias gastronómicas.

Fechas y recorrido de Verano Canal 2026

La gira iniciará del 26 al 28 de febrero en Colón, continuará el 7 y 8 de marzo en Chiriquí, seguirá el 14 y 15 de marzo en las provincias centrales y culminará del 16 al 22 de marzo en Panamá.

Uno de los principales atractivos es que todas las actividades serán gratuitas, lo que amplía el acceso del público a propuestas artísticas de calidad en diferentes regiones del país.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer detalles sobre la programación y horarios.

Con “Verano Canal 2026”, la institución refuerza su apuesta por impulsar la cultura, fortalecer el sentido de identidad nacional y ofrecer espacios de esparcimiento que celebren el talento local.