Hermano Salvaje debutará en Panamá con su potente propuesta de rock español

El trío valenciano “Hermano Salvaje” llega por primera vez a Panamá para ofrecer un concierto gratuito el próximo 23 de octubre en el Teatro Amador, en un evento organizado por el Centro Cultural de España en Panamá (CCE Panamá).

Conformado por los hermanos Jaime, Carlos y Joe Revert Valls, originarios de Ontinyent (Valencia), el grupo ha conquistado la escena musical española con una propuesta que fusiona el rock urbano con influencias internacionales. Su conexión familiar se refleja en una química escénica intensa y natural, que ha sido clave en el desarrollo de su identidad musical.

Durante su presentación en Panamá, la banda interpretará los temas de su nuevo disco “Flechazos” (2025), producido junto a GTS y Universal Music Spain. Este álbum, que marca una nueva etapa en su carrera, ha contado con la colaboración del productor Ferran Gisbert (Alizzz), quien aportó un giro sonoro que consolida el estilo maduro y atemporal de la agrupación. Entre sus canciones más destacadas figuran “Flechazos”, “Solo queda un baile” y “Por la capital”.

Desde su debut oficial en 2021, el trío ha sido reconocido por su energía en directo y su personalidad artística, consolidándose como una de las bandas más prometedoras del rock español contemporáneo.

El evento contará además con la participación de la banda panameña Sonó Paralelo, que ofrecerá su visión del rock alternativo local. Esta colaboración refleja el compromiso del Centro Cultural de España con el intercambio cultural y la promoción de la música como un puente entre artistas y públicos de diferentes países.

El concierto promete ser una noche inolvidable para los amantes del rock, combinando talento, energía y una vibrante conexión entre España y Panamá.