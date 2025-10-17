Julio Zachrisson, el artista que grabó a Panamá en el mundo

Más que un artista, Julio Zachrisson (1930–2021) fue un hombre indomable. Nació en el barrio de San Felipe, en el corazón de la Ciudad de Panamá, y a los 23 años —luego de cursar estudios en la Escuela Nacional de Pintura—, como quien se sabe guiado por una fuerza superior, salió del istmo en busca de su destino. Él mismo lo afirmaba con convicción: “Yo quería ser pintor. Y punto.”

Buscó musas artísticas en varios países de Centroamérica hasta radicarse por unos años en Ciudad de México, donde estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Para 1960, su búsqueda constante de inspiración y formación lo llevó a Europa. De sus viajes por Italia, Francia y España se nutrió, aprendió, exploró e integró un mito a su obra: un gesto, una forma de mirar el mundo, un universo que no pide perdón ni permiso.

En Madrid encontró su segunda patria: allí no solo consolidó su carrera, sino que también se sumergió en los talleres de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde dominó el grabado como quien domina un idioma nuevo.

Su legado, que abarca casi seis décadas de prolífica creación entre pinturas, grabados y esculturas, converge en la belleza y el horror, en quimeras que parecen salidas de otros tiempos. Es un lenguaje visual donde conviven los saberes de los pueblos originarios, la tradición barroca española y el humor picante del trópico.

Cada línea, cada trazo de ácido sobre cobre, habla de un artista que entendía la creación como un acto de libertad radical. En su universo conviven santos y demonios, cuerpos y sombras, en un carnaval donde lo sagrado y lo profano se dan la mano.

Gracias a esto, no es de extrañar que su obra despierte pasiones tanto dentro como fuera de Panamá. Como bien dijo la crítica nacional en los años 1980: “Zachrisson no es un pintor sino una manera de ser.” Y tenían razón: Zachrisson no solo grabó planchas de cobre, forjó una identidad.