Julio Zachrisson, el artista que grabó a Panamá en el mundo

A Zachrisson se le encuentra en exposiciones en Estados Unidos, en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el Smithsonian Institution de Washington D.C. y el Museo de Brooklyn. También en España, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Mientras que en su natal Panamá, su obra descansa en el Museo de Arte Contemporáneo, junto a los grandes del grabado contemporáneo como Alicia Viteri y Guillermo Trujillo (1927–2018).Su paso por las escuelas europeas lo conectó con una generación de artistas que veía el arte no como adorno, sino como resistencia. Por eso su obra, aún cuando dialoga con Goya, también se rebela contra toda solemnidad. En sus grabados, el dolor se vuelve belleza y la sátira, redención.Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran el Primer Premio de Dibujo en el Salón de Arte Hispanoamericano de Madrid (1962), el Premio Nacional de Grabado otorgado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (199m3), el Premio Aragón-Goya (1996) y la Medalla Vasco Núñez de Balboa (2006), la más alta distinción civil panameña en cultura y diplomacia.Julio Zachrisson transformó el grabado panameño en arte universal, con obras que unen técnica, imaginación y crítica social bajo una voz propia y perdurable. Fue maestro y mentor de nuevas generaciones de artistas panameños, recordándoles que la creación debía ser una forma de desobediencia poética.