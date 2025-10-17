Innovación y movilidad eléctrica requieren ley más flexible

Julio García : Él es un destacado profesional con una carrera enriquecida por su compromiso con la innovación y la excelencia en el campo de la ingeniería electromecánica y energética. Con un título en Ingeniería Electromecá-nica de la Universidad Tecnológi-ca de Panamá, ha logrado posicionarse en la industria desde sus inicios. Miembro del IEEE desde 2008, García ha ocupado diversos cargos de liderazgo en secciones y comités. Su dedicación le ha valido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio 'The Best Young Professional Award 2019' otorgado por la Sección Panamá del IEEE. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Sección Panamá (2021-2022), reflejando su compromiso con el avance del sector. Su trayectoria en el Comité Intersectorial de Movilidad Eléctrica (CIME) y en el comité de Estrategia de Eficiencia Energética combinado con su habilidad de gestión y liderazgo, lo llevó a dirigir un evento interdisciplinario como el ISGT LATAM.