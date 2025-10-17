La herencia invisible: la Villa Diplomática sobre las ruinas de Quarry Heights

El conjunto de Quarry Heights se caracterizó por su uniformidad arquitectónica. Las casas de madera, de planta cuadrada, con techos de chapa metálica y amplias galerías envolventes, evocaban el espíritu de la época de la construcción del Canal. Las residencias fueron diseñadas con criterios adaptados al clima tropical: estructuras elevadas sobre pilotes de concreto para evitar inundaciones, amplias terrazas ventiladas protegidas por mallas metálicas, y techos de pronunciada pendiente para drenar las intensas lluvias. Estas edificaciones representan un ejemplo notable de arquitectura tropical vernácula adaptada al entorno: práctica, funcional y estéticamente sobria. A pesar de su origen militar, lograban integrarse armoniosamente al paisaje natural.