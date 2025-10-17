La SIP alerta sobre el asedio judicial a los medios en Panamá

El Informe Anual sobre el Estado de la Libertad de Expresión en las Américas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta de los desafíos judiciales, políticos y económicos que enfrenta el periodismo panameño.La entidad - que reúne a 1,300 medios impresos, televisoras, radios y nativos digitales - señala que la situación de la libertad de prensa en Panamá presenta contrastes. Si bien no se han registrado agresiones físicas graves contra periodistas, todavía persisten los retos que suponen una gran presión sobre los medios de comunicación.Entre estos desafíos, están las demandas judiciales tanto civiles como penales que enfrentan los diarios de circulación nacional <b>La Prensa</b> y <b>La Estrella de Panamá</b>. El informe de la SIP también puntualiza que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, mientras que el acoso digital contra los periodistas ha disminuido, tomando en cuenta que todavía se mantienen las campañas de desprestigio a través de las redes sociales.No obstante, la SIP recalcó que el Estado panameño mantiene las garantías para el ejercicio del periodismo ya que no se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales ni vigilancia contra los periodistas. La asociación interamericana de medios registró además que no se reportaron atentados o agresiones físicas contra los comunicadores sociales. Sin embargo, la SIP resaltó que varios periodistas nacionales y corresponsales extranjeros denunciaron haber sido hostigados o agredidos por miembros de sindicatos y organizaciones sociales, mientras cubrían las protestas en Bocas del Toro contra las reformas a la Caja del Seguro Social. Estas son las conclusiones preliminares del informe relacionadas a Panamá que, al igual que las de los demás países de América, están pendientes de ser aprobadas en el transcurso de la 81 Asamblea General de la SIP, que se llevará a cabo hasta este próximo 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana.En este encuentro, representan a Panamá tanto la editora general de <b>La Estrella de Panamá</b> y presidenta del Fórum de Periodistas, Ivette Leonardi, como la vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Rita Vásquez.En uno de los paneles llevados a cabo en el encuentro, Vásquez apuntó a la recurrencia de las demandas judiciales como método para intimidar a los periodistas y a los medios de comunicación.