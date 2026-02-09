Revocatoria del alcalde de Colón no despega: solo 0.58 % de firmas en casi tres meses

Tras tres meses de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad de Colón, Diógenes Galván, el proceso avanza a cuentagotas, con apenas un 0.58 % de rúbricas alcanzadas, lo que representa un total de 302 firmas válidas, según el Boletín Electoral del Tribunal Electoral (TE).

La Dirección Regional de Organización Electoral del TE en Colón admitió en septiembre de 2025 la solicitud presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez contra el político, quien fue electo para el periodo 2024-2029.

Según Rodríguez, la solicitud se fundamenta en supuestas irregularidades y falta de acción durante el mandato de Galván, señalamientos que el alcalde niega.

El proceso, que inició en noviembre de 2025, se ha desarrollado con avances mínimos y se mantiene, por el momento, lejos de las 52,149 firmas exigidas por la norma para activar los mecanismos que permiten una revocatoria. Esta cifra representa el 30 % del padrón electoral de la circunscripción correspondiente en las elecciones de 2024.

La meta debe cumplirse para marzo de este año. De alcanzarse, deberá convocarse un referéndum para decidir la continuidad o no del alcalde en el cargo.

Galván fue electo en las últimas elecciones generales bajo la figura de la libre postulación.

De no alcanzarse el número de firmas requerido, este sería el tercer intento fallido de impulsar una revocatoria contra alcaldes. El primero fue contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y el segundo contra el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi. Ambas iniciativas no lograron reunir la cantidad mínima de firmas.