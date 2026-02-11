Comisión de Reformas Electorales avala reforma que elimina listas colectivas en libre postulación

La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó este miércoles la incorporación del nuevo artículo 365-A al Código Electoral, una propuesta presentada por el representante del PRD, Ricardo Torres, que modifica la forma en que podrán competir los candidatos por libre postulación para diputados en circuitos plurinominales. La iniciativa fue avalada con ocho votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

El nuevo artículo establece que, cuando se trate de candidaturas por libre postulación en circuitos donde se eligen varias curules, los aspirantes deberán participar de manera individual y no podrán conformar listas colectivas. Además, solo podrán postularse hasta un número equivalente a las curules disponibles en ese circuito.

Según la lectura oficial de la propuesta, “las postulaciones por libre postulación en circuitos plurinominales se realizarán de manera individual, por ciudadanos que participen de forma independiente, sin integrar lista alguna, participarán en la elección general de forma autónoma y se contabilizará individualmente para efecto del cumplimiento de los requisitos exigidos por este código”.

El texto también indica que el Tribunal Electoral reconocerá como candidatos a quienes obtengan la mayor cantidad de firmas válidas hasta completar el número de curules a elegir.

Durante la sesión, presidida por el magistrado Narciso Arellano Moreno, el exdiputado del PRD y proponente de la iniciativa, Ricardo Torres, sostuvo que la reforma busca ordenar la figura de la libre postulación dentro del sistema electoral.

De acuerdo con la sustentación, la adición del artículo pretende “finalizar regular de manera clara, equitativa y coherente la libre postulación en los circuitos plurinominales, garantizando el respeto a los principios constitucionales de igualdad, participación política, transparencia, representatividad democrática consagrada en el ordenamiento jurídico electoral vigente”.

El argumento central es que la normativa vigente fue diseñada principalmente para cargos uninominales o listas partidarias, lo que, según explicó, ha generado vacíos legales en el caso de circuitos con varias curules.

“La propuesta subsana dicho vacío al establecer que en los circuitos plurinominales las postulaciones por libre postulación se realicen de forma individual y autónoma, sin integración de lista, lo cual es consciente con la naturaleza independiente de esta modalidad de participación y evita una equiparación indebida con los esquemas propios de los partidos políticos”, dijo.

Rechazo de la libre postulación

El representante del sector independiente Jorge Bloise, advirtió que la medida elimina una herramienta clave de competencia electoral. Durante la sesión señaló que la reforma lejos de fortalecer la igualdad, afecta la participación política.

“Yo creo que esta propuesta va en contra de lo que establece la justificación, que es el respeto a los principios de igualdad y participación política”, señaló.

El diputado de Vamos dijo que ya habían presentado en sala fallos que indicaban la importancia de poder tener reglas justas y que el tema podría ser nuevamente impugnado cuando llegue a la Asamblea Nacional, al considerar que podría contener vicios de inconstitucionalidad.

“Nosotros ya hemos entendido que no tenemos los votos aquí para lograr la aprobación de un artículo donde pueda prevalecer la democracia, así que sólo apelamos a la voluntad de los magistrados del Trono Electoral que cuando llegue el proyecto a la Asamblea, ojalá no tenga estos vicios inconstitucionales, a pesar de que ha sido la mayoría aquí que lo ha aprobado, y nosotros en la Asamblea, pues, volveremos a hacer la pelea”, concluyó.

La propuesta forma parte del proceso de revisión periódica del Código Electoral impulsado por el Tribunal Electoral junto a partidos políticos, academia, empresa privada y organizaciones sociales.