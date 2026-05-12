Cepanim: certificados tendrán vencimientos hasta 2032

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el calendario de redención de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), beneficio creado para resarcir a trabajadores afectados por la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1972 y 1983.

Las fechas fueron establecidas mediante el Decreto Ejecutivo No. 19, que reglamenta la Ley 506 de 2026 y define el procedimiento para la emisión, validación y pago de los certificados.

Según lo dispuesto por el MEF, la redención de los Cepanim se realizará de manera escalonada de acuerdo con el período laboral cotizado por los beneficiarios ante la Caja de Seguro Social (CSS).

¿Qué es redención?

La redención es el momento en que un certificado, bono o documento financiero puede ser cobrado o convertido en dinero.

En el caso de los Cepanim, la fecha de redención es el día a partir del cual los beneficiarios podrán hacer efectivo el certificado y recibir el pago correspondiente