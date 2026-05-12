Cepanim: certificados tendrán vencimientos hasta 2032

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:Período 1972-1974: redención el 15 de octubre de 2029.Período 1975-1977: redención el 15 de octubre de 2030.Período 1978-1980: redención el 15 de octubre de 2031.Período 1981-1983: redención el 15 de octubre de 2032.El MEF explicó que algunos beneficiarios podrían recibir más de un certificado, dependiendo de los años cotizados dentro de los períodos contemplados en la reglamentación.La normativa también establece que los certificados podrán negociarse antes de la fecha de vencimiento y que las ganancias obtenidas por su venta estarán exentas del pago de impuestos nacionales.El Banco Nacional de Panamá será la entidad encargada de efectuar los pagos correspondientes una vez llegue la fecha de redención de cada certificado.