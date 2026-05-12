Condenan a 8 años de prisión por estafa agravada en caso R. G. Hotels

En un fallo trascendental para el sistema judicial panameño, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró penalmente responsables a cuatro individuos por el delito de Estafa Agravada contra el patrimonio económico. La decisión judicial pone fin a un proceso complejo que involucró el despojo de un importante conglomerado hotelero mediante engaños financieros sofisticados. El Tribunal impuso una pena principal de 96 meses (8 años) de prisión a los señores Howard Víctor Rodríguez, Gregory Louis Kay y Antonio Bonilla Ruíz, en calidad de autores, y a Manuel Cristóbal Valencia Jiménez como cómplice primario. Además, se les impuso una multa accesoria de $10,000 a cada uno a favor del Tesoro Nacional.

Un esquema estructurado de engaño

La investigación acreditó que los sentenciados desplegaron un “esquema previamente estructurado para generar confianza en la víctima”. Mediante el uso de sociedades sin capacidad económica real, como Guardian Finance Group, Nabali Investment Corp. y Panama Opportunity Partners LLC, los acusados simularon una solvencia inexistente para inducir a error a Rugiere Nelson Gálvez Marcucci, propietario de las sociedades Inversiones Santa Fe Holding, S.A., R.G. Hotels Inc. y Casa de Campo Farallón, S.A. El fallo destaca que los involucrados utilizaron estas estructuras para obtener el control accionario de las empresas y sus activos —valorados inicialmente en una transacción de $60.7 millones— sin realizar los pagos correspondientes y desatendiendo las obligaciones financieras del grupo hotelero.

Restitución de activos y daños patrimoniales

Como parte de la resolución, el Tribunal ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución inmediata de 20 fincas a favor de su propietario original, buscando restablecer la situación jurídica previa a la comisión del delito Aunque una auditoría forense estimó la afectación patrimonial en más de $49 millones, el Tribunal ha diferido la cuantificación exacta de la responsabilidad civil para la fase de ejecución, fundamentando la condena en el daño material directo derivado del desplazamiento del control accionario de las sociedades

El papel de las “compañías de papel”