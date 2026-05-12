¿Cómo sacar la licencia digital en Panamá? Guía completa y razones de su retraso

Desde este 12 de mayo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunciaron la habilitación de la licencia de conducir digital en Panamá, una versión móvil del documento físico que podrá mostrarse desde el celular en determinados casos.

Sin embargo, aunque el acceso ya aparece dentro de la plataforma de SERTRACEN, el trámite todavía no puede completarse.

Paso a paso: así es el proceso para solicitar la licencia digital

1. Entrar a la plataforma oficial de SERTRACEN

El primer paso es ingresar al portal oficial de SERTRACEN, donde ahora aparece una nueva opción llamada “Gestionar tu licencia móvil en formato digital”.

2. Seleccionar el nuevo trámite

Al dar clic en la opción, el sistema indica que se trata de un nuevo servicio habilitado para obtener la versión digital de la licencia de conducir.

3. Completar los datos personales

La plataforma solicita ingresar información personal del conductor y colocar el número único de la licencia física vigente.

4. Leer y aceptar las instrucciones

Antes de continuar, el usuario debe leer una serie de indicaciones y condiciones relacionadas con el uso de la licencia digital y luego aceptar el trámite para avanzar.

5. El sistema no deja continuar

Fue justamente en este punto donde la plataforma arrojó el siguiente mensaje:

“Aún no es posible solicitar la licencia de conducir móvil. Próximamente estará habilitada para su solicitud”.

¿Qué significa esto?

Aunque las autoridades habían informado que el sistema estaría disponible a partir de este 12 de mayo, todo indica que la herramienta todavía no ha sido habilitada completamente para los usuarios.

Por ahora, no es posible activar ni descargar la licencia digital, pese a que la opción ya aparece dentro de la plataforma oficial.

Importante: la licencia física sigue siendo obligatoria

Las autoridades también han aclarado que la licencia digital no reemplaza la física. Es decir, los conductores deberán seguir portando su documento tradicional, ya que la nueva modalidad funcionará como una alternativa digital de apoyo o comodidad.

La Resolución No. OAL-51 del 29 de julio de 2025 reconoce el formato digital como válido para presentarlo ante las autoridades competentes, mientras que el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006 mantiene la obligación de portar la licencia de conducir física.