Licencias de conducir digitales: AIG confirma que el proyecto está listo para su lanzamiento

<b><a href="/tag/-/meta/aig-autoridad-nacional-para-la-innovacion-gubernamental">La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)</a></b> confirmó a<b> La Estrella de Panamá </b>que el proyecto de licencias de conducir digitales se encuentra en una fase muy avanzada y que su lanzamiento oficial se dará en las próximas semanas, una vez la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT</a></b>) defina la fecha exacta.<b><a href="/tag/-/meta/adolfo-fabrega-garcia-de-paredes">El director de la AIG, Adolfo Fábrega</a></b>, explicó que, aunque en 2025 se anunció el inicio del proyecto, todavía no se ha puesto en marcha para los usuarios. Sin embargo, adelantó que ya se completaron las evaluaciones técnicas necesarias para garantizar que la herramienta funcione de manera segura y que pueda integrarse con los sistemas de validación utilizados por la fuerza pública.<i><b>'Nosotros como AIG hicimos una evaluación, no solo de calidad de la herramienta, sino de la integración que tiene y usa la fuerza policiva para validar esas licencias. Acuérdense, que una cosa es que tenga la licencia de forma digital y la otra es que el policía la pueda validar. Toda esa integración ya se hizo',</b></i> señaló Fábrega.