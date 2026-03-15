Licencias de conducir digitales: AIG confirma que el proyecto está listo para su lanzamiento

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) confirmó a La Estrella de Panamá que el proyecto de licencias de conducir digitales se encuentra en una fase muy avanzada y que su lanzamiento oficial se dará en las próximas semanas, una vez la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) defina la fecha exacta. El director de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que, aunque en 2025 se anunció el inicio del proyecto, todavía no se ha puesto en marcha para los usuarios. Sin embargo, adelantó que ya se completaron las evaluaciones técnicas necesarias para garantizar que la herramienta funcione de manera segura y que pueda integrarse con los sistemas de validación utilizados por la fuerza pública. “Nosotros como AIG hicimos una evaluación, no solo de calidad de la herramienta, sino de la integración que tiene y usa la fuerza policiva para validar esas licencias. Acuérdense, que una cosa es que tenga la licencia de forma digital y la otra es que el policía la pueda validar. Toda esa integración ya se hizo”, señaló Fábrega.

Evaluaciones técnicas y de seguridad

El director subrayó que el proyecto no se limitó a desarrollar una aplicación que muestre la licencia en formato digital, sino que se trabajó en la interoperabilidad con los sistemas de verificación de la Policía Nacional. “Esto permitirá que los agentes puedan comprobar en tiempo real la autenticidad de la licencia presentada por los conductores”, dijo. Fábrega además mencionó que se realizaron pruebas exhaustivas de ciberseguridad para garantizar que la plataforma no presente vulnerabilidades una vez esté disponible para el público. “También se hizo una evaluación de ciberseguridad, es decir, que una vez se lance en vivo no tenga falencias de ciberseguridad. Todo eso ya se cumplió”, señaló.

Coordinación institucional pendiente

El proyecto, aunque técnicamente listo, depende ahora de la coordinación con la ATTT, institución responsable de las licencias de conducir en el país. Fábrega indicó que actualmente hay un nuevo director en la ATTT y que se están llevando a cabo reuniones para definir la fecha específica de lanzamiento. “En estos momentos tenemos director nuevo de la ATTT y sesiones pendientes para la toma de decisión de la fecha específica de lanzamiento. Pero ya es un proyecto que está muy avanzado, no tiene usuarios todavía, pero se va a lanzar en las próximas semanas”, puntualizó.

Contexto regional y global