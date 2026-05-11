Diputados y contralor acuerdan reactivar el pago de los salarios a funcionarios; la denuncia penal contra Flores se mantiene

Aunque Flores restó peso a la denuncia presentada por los diputados y aseguró que resolvería el tema de los pagos durante esta semana independientemente de que se mantuvieran o no las acciones legales, les pidió de forma expresa que no involucraran a su familia.

Este diario conoció además que, durante el encuentro entre los diputados —encabezados por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera— y el contralor , este dijo a la bancada por la libre postulación ser “un hombre de palabra”.

El presidente de la bancada independiente, Roberto Zúñiga, confirmó a La Estrella de Panamá que “las acciones legales están en manos del Ministerio Público. Nosotros actuamos con fundamento y confiamos en las instituciones”.

Pese al acuerdo alcanzado para reactivar el pago de los salarios de funcionarios legislativos entre Contraloría y la Asamblea Nacional, la bancada Vamos dejará que la denuncia interpuesta al contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, siga su curso ante el Ministerio Público.

Asamblea y Contraloría llegan a acuerdo

Tras la reunión, que no duró más de 40 minutos, el diputado Herrera aseguró que en los próximos días podría restablecerse el pago a los funcionarios legislativos a quienes se les había retenido el salario por orden de la Contraloría.

Por su parte, Zúñiga valoró la reunión con el contralor como un paso necesario para encontrar soluciones.

“El que no habla y no tiene capacidad de dialogar, va a la guerra”, expresó, al señalar que esperan que la situación quede resuelta en los próximos días.

Herrera, diputado del Partido Panameñista, también calificó la reunión como un paso clave para destrabar la situación.

“Estamos en un país democrático y lo importante es tender los puentes necesarios para buscar soluciones”, afirmó, al explicar que desde hace semanas buscaban concretar la reunión para atender la problemática.

El presidente de la Asamblea señaló que durante el encuentro se plantearon alternativas que permitirían que los funcionarios vuelvan a cobrar sus salarios.

Subrayó que el entendimiento alcanzado se basa en mantener una comunicación permanente con la Contraloría para atender no solo este tema, sino otros problemas sociales desde el Órgano Legislativo.

Sobre la polémica en torno al registro de asistencia y las listas de marcación del personal, Herrera indicó que el tema continuará en evaluación por los jefes de bancada y que la próxima junta directiva definirá los parámetros a seguir.

También defendió la ejecución presupuestaria del Legislativo, al recordar que la Asamblea recibe el 0,34% del Presupuesto General del Estado. Señaló que el presupuesto pasó de $186.9 millones a una ejecución de $160 millones.

La bancada de Vamos denunció hace tres semanas que una treintena de funcionarios, especialmente que laboran en los despachos de los diputados de la coalición, no recibían sus salarios. Incluso, algunos aparecían en la Contraloría con licencia sin sueldo que no habían solicitado.

Desde entonces se mantuvo la polémica entre los diputados y el contralor hasta el pasado viernes, cuando Flores reiteró que era una potestad de la Controloría tomar esas medidas por una investigación, incluso, hablo de botellas.

En la reunión también estuvo presente el diputado Manuel Cohen Salerno (CD) , que aunque no ha denunciado retención de pagos, tenía semanas ayudando al grupo de Vamos