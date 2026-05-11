Diputados y contralor acuerdan reactivar el pago de los salarios a funcionarios; la denuncia penal contra Flores se mantiene

Pese al acuerdo alcanzado para reactivar el pago de los salarios de funcionarios legislativos entre Contraloría y la Asamblea Nacional, la bancada Vamos dejará que la denuncia interpuesta al contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, siga su curso ante el Ministerio Público.El presidente de la bancada independiente, Roberto Zúñiga, confirmó a La Estrella de Panamá que 'las acciones legales están en manos del Ministerio Público. Nosotros actuamos con fundamento y confiamos en las instituciones'. Este diario conoció además que, durante el encuentro entre los diputados —encabezados por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera— y el contralor , este dijo a la bancada por la libre postulación ser 'un hombre de palabra'. Aunque Flores restó peso a la denuncia presentada por los diputados y aseguró que resolvería el tema de los pagos durante esta semana independientemente de que se mantuvieran o no las acciones legales, les pidió de forma expresa que no involucraran a su familia.