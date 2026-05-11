La otra cara del cáncer infantil: Arturo y las noches sin luz, sin paz y sin respuestas

Con la firmeza de quien resguarda en sus manos su tesoro más preciado y con la sombra del dolor que eso conlleva, así es hablar con la madre de Arturo, Ana.Desde su nacimiento y hasta poco antes de su diagnóstico, el pequeño de nueve años y cabello ondulado era la chispa de su pequeño pueblo. En su cuerpo habitaba la energía pura. Sus amaneceres eran como los de un 'animal salvaje', según relata su propia madre. Pero ese mundo agitado se vio convulsionado en diciembre de 2024. Su paz se vio quebrada cuando un grupo de doctores, sentados frente a la madre, pronunciaron una cadena de términos desconocidos e ignorados que culminaron en una sola frase que captó toda su atención: <i><b>'Su hijo tiene leucemia'.</b></i>El diagnóstico trastocó sus vidas, pero incluso en ese instante, Ana no detuvo su determinación de salir adelante y soñar un mejor futuro para Arturo. La resiliencia se activó.La historia de Arturo se narra en medio de un panorama médico con cifras relevantes: las leucemias se mantienen como el tipo de cáncer más frecuente en la población infantil de Panamá, concentrando cerca del 40% de los diagnósticos generales.Y dentro de esta categoría, en su mayoría se diagnostican leucemias linfoblásticas agudas, una enfermedad que, aunque agresiva, tiene altas probabilidades de respuesta al tratamiento con una detección oportuna.<i><b>'Pensé que era un sueño. Nunca imaginé que mi hijo tuviera leucemia'</b></i>, relata Ana como quien imagina realidad lejana.<i><b>'¿Me voy a morir?'</b></i>, resonó la voz del niño en los oídos de Ana en su primer intento por explicar que el poder de vivir ahora estaría en sus manos. Que tendría que enfrentar un panorama que, en palabras de muchos, ningún niño debería vivir.Arturo tendría que recibir quimioterapias y tratar de llevar una infancia lo más normal y feliz posible. Una realidad profundamente incompatible.Además, meses antes había sido diagnosticado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).Aun así, el inocente instinto de supervivencia del pequeño permanecía intacto, como si en sus manos yaciera la certeza de que todo estaba conquistado, incluso cuando su realidad aún no reflejaba el posterior panorama agotador.