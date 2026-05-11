Planas de asistencia en el Legislativo: el silencio que resuena entre la Asamblea y la Contraloría

Se avalaron nuevas “botellas” o pagos a funcionarios sin evidencia del cumplimiento de sus funciones en la Asamblea Nacional. Esto, pese a la presencia de auditores de la Contraloría General de la República (CGR) en el Legislativo. Ante las interrogantes que surgen tanto para el Palacio Justo Arosemena como para la entidad fiscalizadora, el silencio entre ambas instituciones hace ruido.

Mientras desde la presidencia de la Asamblea Nacional se pactaba con las distintas bancadas exceptuar del marcaje en el reloj digital a 10 funcionarios por diputado —supuestamente a cambio del respaldo a Jorge Herrera, quien buscaría reelegirse para la nueva junta directiva que se instalará el 1 de julio—, la propuesta del contralor Anel Flores quedó en promesas. Flores había asegurado que se eliminarían las planas especiales y que los funcionarios tendrían que marcar entre tres y cinco veces al día.

Así lo aseguró el contralor en una entrevista del Polígrafo de La Estrella de Panamá, en junio pasado, cuando detalló que a través de esas planas “hay mucha gente que no va a trabajar.

“Todos sabemos que son botellas, pero se amparan bajo una nota firmada que dice que ellos no deben marcar”, Flores prometió desde entonces que se pondrían relojes a nivel nacional para que todos los servidores públicos marcaran su asistencia a laborar.

¿Cuál es su posición respecto a la reactivación de las planillas de asistencia, en lugar del marcaje mediante reloj digital, en la Asamblea Nacional? ¿Tenía conocimiento de esta medida? ¿Contó con su aval? ¿Qué características tienen los funcionarios exceptuados? ¿Por qué no están marcando entre tres y cinco veces al día, tal como usted indicó que se implementaría en junio pasado? ¿En qué quedó esa propuesta? No hubo respuesta, pese a múltiples intentos de contacto directo a su celular y a través de su equipo de relaciones públicas, a quienes se les enviaron estas y otras preguntas.

La situación se repitió con Herrera, el diputado presidente, a quien desde la semana pasada se le efectuaron decenas de llamadas y dejaron mensajes con la interrogante de cuáles eran los criterios para autorizar las nuevas excepciones de marcaciones al personal: cero respuestas.

Estas autorizaciones que se traducen en hojas de planas como las que reveló este diario de funcionarios de Marcos Castillero (PRD), el diputado de la Asamblea con mayor cantidad de personal contratado con 150 funcionarios, son indistintas al personal que está en los circuitos de los políticos y que tampoco marcan.

La Estrella de Panamá contactó a todos los jefes de bancadas respecto a las condiciones de estos funcionarios y el acuerdo, no obstante, salvo el de Vamos, Roberto Zuñiga que negó que hubieran solicitado excepcionalidades, todos guardaron silencio.

Por su parte, Betserai Richards, de la bancada Seguimos dijo ayer que todo su personal marca. Sin embargo, han elevado consultas sobre “el personal que marca por escrito” y que ese asunto debe “modificarse en la ley de carrera administrativa” así como en el reglamento interno. A su parecer, es la CGR la que debe determinar quienes cobran sin trabajar.

En este sentido, el excontralor José Chen Barría recordó que “la CGR tiene que observar una visión correcta de los recursos estatales y la planilla del Estado es uno de los principales recuros del Estado y por ende tiene la responsabilidad de vigilar que quienes están nombrados, y que cobran un sueldo cumplan sus funciones”.

El asunto de eliminar las planas e implementar relojes de marcación se abordó ayer, nuevamente, durante la reunión de Flores con miembros de la bancada Vamos, encuentro con el objetivo de conversar sobre el pago de los funcionarios que aparecen con licencia sin sueldo.

Con información de Adolfo Berrios