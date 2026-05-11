‘Una sola salud’, la apuesta del Minsa ante riesgos de pandemias y zoonosis

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó, este lunes, la estrategia “Una Sola Salud” (One Health), un enfoque que busca integrar la salud humana, animal y ambiental para enfrentar amenazas sanitarias actuales y futuras.

El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y representantes de los sectores de salud, agropecuario y ambiental, en medio de un contexto marcado por el aumento de enfermedades emergentes, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que implementar este modelo no solo implica prepararse ante futuras pandemias, sino también proteger los recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar bienestar para las próximas generaciones.

Implementar ‘Una Sola Salud’ no solo significa prepararnos para futuras pandemias: significa también proteger nuestros recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar blenestar para las futuras generaciones”, expresó.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, señaló que la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre distintas entidades del Estado para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles crisis sanitarias.

“Se trata de una coordinación más efectiva entre distintas entidades, gobiernos y ministerios para, con esa coordinación, tener una mejor prevención en caso de que ocurra una circunstancia complicada como ocurre hace 6 años”, afirmó.

Como parte de la estrategia, las autoridades presentaron la creación de un Comité Técnico Nacional que funcionará como motor operativo del mecanismo de Estado para la implementación del enfoque “Una sola salud”.

El plan contempla reforzar los sistemas de asistencia sanitaria y reducir el riesgo de epidemias y pandemias zoonóticas, tomando en cuenta que más del 60 % de las enfermedades infecciosas humanas provienen de animales.

Además, el documento advierte que factores como los cambios en el uso de la tierra, anomalías meteorológicas y el comercio de animales silvestres incrementan exponencialmente el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos.