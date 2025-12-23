Licencia de conducir en Panamá: desde qué edad se puede emitir por primera vez

En Panamá, el proceso para obtener un permiso o licencia de conducir varía según la edad del solicitante y el tipo de vehículo que se desee manejar. La normativa vigente permite que los jóvenes puedan conducir desde los 16 años bajo un régimen especial, mientras que la licencia regular para automóviles se obtiene a partir de los 18 años.Los menores entre 16 y 17 años pueden optar por un Permiso Provisional para Menores Adultos, el cual autoriza la conducción de autos particulares y motocicletas en un horario limitado. Este permiso es válido hasta que el conductor cumpla los 18 años o hasta el vencimiento de la fianza, lo que ocurra primero.