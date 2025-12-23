Licencia de conducir en Panamá: desde qué edad se puede emitir por primera vez

Los menores entre 16 y 17 años pueden optar por un Permiso Provisional para Menores Adultos, el cual autoriza la conducción de autos particulares y motocicletas en un horario limitado. Este permiso es válido hasta que el conductor cumpla los 18 años o hasta el vencimiento de la fianza, lo que ocurra primero.

En Panamá, el proceso para obtener un permiso o licencia de conducir varía según la edad del solicitante y el tipo de vehículo que se desee manejar. La normativa vigente permite que los jóvenes puedan conducir desde los 16 años bajo un régimen especial, mientras que la licencia regular para automóviles se obtiene a partir de los 18 años.

Requisitos para permisos provisionales y licencias de conducir en Panamá

Para obtener este permiso provisional, los aspirantes deben presentar la cédula juvenil del menor, original y vigente; un certificado de salud física y mental; aprobar un examen toxicológico; contar con una fianza o caución bancaria que cubra posibles daños a terceros; estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y presentar una autorización firmada por sus padres o tutores legales.

Por su parte, los mayores de 18 años pueden solicitar la licencia estándar Tipo B, que es la más común y permite conducir automóviles particulares. Entre los requisitos generales se encuentran la cédula de identidad personal vigente, un certificado médico y la aprobación de los exámenes teórico y práctico de conducción.

Las autoridades recordaron que estos requisitos y edades aplican exclusivamente para vehículos particulares.

Finalmente, se recomendó a los interesados verificar siempre la información más actualizada a través de los canales oficiales de la ATTT o de Sertracen, donde se detallan los procedimientos y requisitos vigentes para la obtención de permisos y licencias de conducir.