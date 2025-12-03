Servicio de emisión de licencia de conducir estaría bajo nueva empresa

Panamá está cada vez más cerca de implementar la licencia de conducir digital, un documento que los ciudadanos podrán portar en sus teléfonos móviles como complemento del plástico tradicional.

Así lo confirmó el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, escenario donde el tema tomó protagonismo a pesar de que la sesión se convocó originalmente para analizar un traslado de partida destinado a cubrir pagos atrasados al consorcio Sertracen, encargado de emitir las licencias desde 2007.

Henríquez explicó que la licencia digital forma parte de un proceso de modernización tecnológica que la ATTT impulsa en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Sin embargo, aclaró que la plataforma aún no está lista para su lanzamiento y este último producto no forma parte de las obligaciones actuales de Sertracen según lo establecido en la adenda vigente.

“La innovación es la licencia digital... está en proceso con algunos ajustes con la AIG”, indicó el director, al responder preguntas sobre la transformación del sistema actual.

Consultado por el diputado Manuel Samaniego, de la bancada Vamos, sobre una fecha tentativa de implementación, Henríquez fue enfático: “Todavía no se tiene fecha... hasta que los técnicos de la AIG nos den la certeza de que ya puede entrar en función”.

Aunque el proyecto está avanzado y ya existe un diseño preliminar de la plataforma móvil, la AIG mantiene en evaluación aspectos críticos como verificación en campo, autenticación, almacenamiento seguro y mecanismos para evitar falsificaciones o duplicidades. La ATTT, por su parte, afirma estar preparada para poner el sistema en marcha tan pronto la autoridad tecnológica dé su aval.

El diputado Samaniego defendió la necesidad de este avance y subrayó el beneficio práctico para los ciudadanos. “Hoy todo el mundo tiene un teléfono... muchas veces uno sale de la casa y se le queda la cartera, pero siempre tiene el teléfono”, señaló, destacando que la digitalización de documentos puede facilitar situaciones cotidianas en retenes o verificaciones de identidad.

Para el diputado, la digitalización de la licencia es un salto lógico en un país donde el celular es prácticamente imprescindible.

Además de la discusión tecnológica, el debate derivó en la situación contractual con Sertracen y el manejo presupuestario que sostiene la operación del sistema de licencias.

La ATTT solicitó un traslado de partida por $5,118,397 para cubrirá más de cien gestiones de cobro acumuladas durante la vigencia fiscal. El traslado corresponde a compromisos asociados a la adenda número 7 del contrato 25, la cual mantiene la operatividad de Sertracen hasta el 31 de diciembre de 2026.

Henríquez explicó que la operación anual del sistema de licencias tiene un costo aproximado de $8 millones, mientras que los ingresos generados por el cobro de la licencia —que sigue siendo de $40 por trámite— suman alrededor de $12 millones al año, lo que deja un margen de ganancia de unos $4 millones para el Estado.

No obstante, aclaró que esos ingresos ingresan directamente a la Cuenta Única del Tesoro y no a una cuenta propia de la institución, por lo que la ATTT requiere asignaciones específicas para cumplir con sus obligaciones de pago.

El tema generó críticas de varios miembros de la comisión. El diputado Crispiano Adames cuestionó cómo el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2025 —apenas $2.8 millones— resultó tan inferior a las necesidades reales. “Si el costo de la empresa es de $8 millones, no se entiende cómo el presupuesto anterior solo asignó $2.8 millones”, señaló, advirtiendo que un déficit de este tamaño “podría colisionar con los principios de anualidad y planificación del gasto público”. Adames subrayó que esta responsabilidad recae en la administración anterior, pues el presupuesto fue diseñado antes de la llegada de las nuevas autoridades.

También surgió el cuestionamiento de por qué un contrato vigente desde 2007 ha sido objeto de siete adendas y no se ha abierto la competencia en años recientes.

En respuesta, Henríquez informó que la ATTT tiene previsto elaborar los pliegos para una nueva licitación en enero de 2026, lo que permitirá a otras empresas concursar por el servicio de emisión de licencias a nivel nacional.

En paralelo a la discusión sobre la digitalización, el director también confirmó que desde noviembre ya circula un nuevo diseño físico de la licencia, incorporado debido a que el formato anterior “ha sido vulnerado por la delincuencia”, según sus palabras. “Se han falsificado este tipo de licencia”, agregó, al justificar el reforzamiento de las medidas de seguridad del documento, cuyo costo para el usuario se mantiene sin cambios.

Tras más de una hora de discusión, la Comisión de Presupuesto —presidida por el diputado Sergio Gálvez— aprobó el traslado de partida con nueve votos a favor, garantizando la continuidad del sistema de emisión de licencias.