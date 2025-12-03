Hospital del Niño: trasladan $17 millones para pagar avance de la obra

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado interinstitucional por $17.7 millones hacia el Ministerio de Salud (MINSA) para cubrir pagos pendientes de la construcción del nuevo Hospital del Niño, una obra considerada prioritaria y que ha enfrentado múltiples retrasos. Los recursos proceden del presupuesto del Ministerio de Educación, específicamente de la partida de inversión administrada por Pandeportes, cuyo bajo nivel de ejecución permitió mover los fondos sin comprometer proyectos en curso.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chan, explicó que el traslado corresponde a las cuentas AC 8882 y AC 8883 del contrato 082-2020, necesarias para “cerrar las negociaciones de financiamiento con la empresa constructora y culminar un proyecto de interés nacional”. La solicitud fue aprobada de forma unánime con 13 votos a favor.

La diputada Janine Prado, quien lideró el cuestionamiento técnico, pidió aclaraciones sobre el avance real de la construcción. En respuesta, el director nacional de Infraestructura de Salud, Audiel Escobar, indicó que el proyecto registra un avance físico del 52.95%, mientras que el avance financiero apenas llega al 39%. Este desfase, dijo, proviene de una “reingeniería significativa” tras la eliminación del componente materno-infantil del diseño original, que obligó a modificar sistemas electromecánicos, redistribuir espacios y replantear la torre de estacionamientos.

“Ese rediseño trajo muchos cambios... estamos atrasados en un año y medio respecto a la concesión original”, explicó Escobar.

Ante preguntas sobre el costo actualizado, detalló que el contrato inicial superaba los $640 millones, pero con la reducción del alcance bajó a $441 millones. Sin embargo, los ajustes técnicos y los costos indirectos aumentaron nuevamente el presupuesto, situándolo hoy en aproximadamente $540 millones. Asímismo, confirmó que el MINSA negocia un financiamiento externo cercano a $300 millones para garantizar continuidad hasta la entrega final.

En cuanto al cronograma, Escobar señaló que la adenda de tiempo prevé que la torre principal esté lista el 31 de diciembre de 2026, y la torre de estacionamientos durante el 2027. “Pensamos que a finales de 2026 o principios de 2027 el Hospital del Niño pueda operar”, afirmó.

El punto más debatido fue el origen del dinero. La diputada Prado cuestionó que la transferencia se realice desde el Ministerio de Educación, destacando su baja ejecución presupuestaria: “A octubre de 2025, Educación tiene apenas 15.3% de inversión ejecutada... hago un llamado a la ministra de Educación”, dijo. Agregó que, pese a la crítica, era evidente que esos recursos no serían usados por Meduca este año, mientras que el Hospital del Niño sí enfrenta urgencias reales.

“En el caso del Ministerio de Salud, se harían los pagos correspondientes al contratista para continuar esta obra tan importante y emblemática... cuentan con mi respaldo”, afirmó.

Zambrano reiteró que el traslado permitirá atender compromisos inmediatos del contrato 082-2020 y evitar nuevas paralizaciones. Escobar recordó que el Hospital del Niño arrastra más de una década de retrasos, licitaciones fallidas e impugnaciones, por lo que el avance actual, aunque insuficiente, es el más significativo logrado hasta ahora.