Nuevo Oncológico: proyecto retoma impulso tras años de intentos fallidos y cancelaciones previas

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), proyecto anunciado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del país.

El nuevo edificio estará ubicado junto al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, en Ciudad de la Salud, y contará con áreas especializadas como laboratorios, consulta externa y espacios para quimioterapia.

Según Boyd Galindo, el proyecto forma parte del convenio Minsa–CSS, con el cual se busca optimizar y expandir de manera gradual los servicios de atención en Ciudad de la Salud, garantizando una mejor cobertura para pacientes con cáncer.

La nueva estructura tendrá nueve niveles, incluirá una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y ocho camas para tratamientos prolongados, además de un laboratorio clínico y molecular del servicio de hematología.

Sumado a esto, se construirá un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios.

Las declaraciones del ministro se dieron durante la “primera palada” del futuro Hospital de Mascotas, en Don Bosco, acto en el que también se refirió al proceso de integración entre el Minsa y la CSS. Esta medida, dijo, busca modernizar el sistema público de salud y eliminar duplicidades.

Para ello, el presidente José Raúl Mulino firmó un decreto que crea una mesa de trabajo con representantes del Minsa, CSS, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia y Patronatos, encargada de definir lineamientos sobre servicios, medicamentos y atención a la población.

Como parte de ese proceso, cada institución asumirá los costos generados por la atención de pacientes en instalaciones del Minsa o de la CSS, con el objetivo de garantizar una distribución eficiente de los recursos.

El Ejecutivo ya formalizó la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud mediante el Decreto No. 26, publicado en Gaceta Oficial.

Un proyecto con más de una década de intentosLa construcción de un nuevo hospital oncológico ha sido parte de la agenda pública desde 2013, cuando el expresidente Ricardo Martinelli propuso por primera vez el proyecto.

En 2014, el gobierno adjudicó la obra al Consorcio Nuevo ION de Panamá por $172 millones, pero la administración de Juan Carlos Varela canceló el contrato en 2015 alegando anomalías en el proceso.

Ese mismo año, Varela propuso trasladar el ION a la entonces Ciudad Hospitalaria —hoy Ciudad de la Salud—, donde ocuparía 5.8 hectáreas. Más tarde, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, se presentó un nuevo plan para construir el instituto en Clayton, en un terreno donado por Bienes Revertidos, con un costo estimado de $434.8 millones.

La licitación, lanzada en 2022, contemplaba dos accesos y un plazo de 549 días para su ejecución, pero el 14 de enero de 2023 el Minsa canceló el acto público para incorporar nuevos requerimientos, amparado en la Ley No. 22 de 2006.

La aprobación ahora anunciada por la CSS representa un nuevo intento por concretar la construcción de un hospital oncológico moderno, una demanda reiterada por pacientes y especialistas del país.