Trump niega nuevo contacto con Maduro; Panamá reafirma reconocimiento a Edmundo González;

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró este miércoles, la posición oficial de Panamá sobre la situación política en Venezuela: “Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, señaló el canciller.

Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y actualmente funge como depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el próximo 10 de diciembre acompañará, junto a otros mandatarios latinoamericanos, a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela se logrará con mucho más que la campaña de presión militar al sur del mar Caribe.

El mandatario le comentó a los reporteros en el Salón Oval este 3 de diciembre que Venezuela, efectivamente, envía droga a Estados Unidos.