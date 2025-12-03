  1. Inicio
Trump niega nuevo contacto con Maduro; Panamá reafirma reconocimiento a Edmundo González;

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/12/2025 00:00
En medio de las crisis en Venezuela, por la amenazas de Estados Unidos, ambos gobiernos retomaron los vuelos de repatriación de venezolanos desde el país norteamericano

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró este miércoles, la posición oficial de Panamá sobre la situación política en Venezuela: “Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, señaló el canciller.

Panamá fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y actualmente funge como depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el próximo 10 de diciembre acompañará, junto a otros mandatarios latinoamericanos, a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela se logrará con mucho más que la campaña de presión militar al sur del mar Caribe.

El mandatario le comentó a los reporteros en el Salón Oval este 3 de diciembre que Venezuela, efectivamente, envía droga a Estados Unidos.

Trump negó a los reporteros que haya hablado nuevamente con Maduro

El presidente estadounidense también salió a defender los ataques a embarcaciones en el Caribe, a raíz de los cuestionamientos. Dijo que su administración revelará el video del ataque a una supuesta narcolancha al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Trump ofreció sus declaraciones luego de las críticas que había recibido el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y los generales que estaban a cargo de la misión de control al narcotráfico.

Al ser consultado que mataron a personas que se estaban aferrando a unos trozos de madera en el mar Trump recordó que “esto es una guerra”.

Añadió que esos hombres, que viajaban en la embarcación destruida, “estaban matando a nuestra gente”.

Al mismo tiempo que aumenta las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ambos gobierno retomaron los vuelos de repatriación de venezolanos desde el país norteamericano.

Un avión con 266 venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó el miércoles al principal aeropuerto de Venezuela, en medio de la alerta de seguridad emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense por el incremento de actividad militar en el Caribe, reportó la agencia de noticia AFP.

