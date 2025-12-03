Trump niega nuevo contacto con Maduro; Panamá reafirma reconocimiento a Edmundo González;

El presidente estadounidense también salió a defender los ataques a embarcaciones en el Caribe, a raíz de los cuestionamientos. Dijo que su administración revelará el video del ataque a una supuesta narcolancha al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.Trump ofreció sus declaraciones luego de las críticas que había recibido el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y los generales que estaban a cargo de la misión de control al narcotráfico.Al ser consultado que mataron a personas que se estaban aferrando a unos trozos de madera en el mar Trump recordó que 'esto es una guerra'.Añadió que esos hombres, que viajaban en la embarcación destruida, 'estaban matando a nuestra gente'.Al mismo tiempo que aumenta las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, ambos gobierno retomaron los vuelos de repatriación de venezolanos desde el país norteamericano. Un avión con 266 venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó el miércoles al principal aeropuerto de Venezuela, en medio de la alerta de seguridad emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense por el incremento de actividad militar en el Caribe, reportó la agencia de noticia AFP.