‘La ruta de la plata’ identifica donación del contralor Anel Flores a la campaña de José Raúl Mulino

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, reveló este martes 12 de mayo, en una entrevista concedida a Radio Panamá, que el actual contralor de la República, Anel Bolo Flores, aparece registrado como uno de los donantes de la campaña presidencial del actual presidente de la República, José Raúl Mulino, durante las elecciones de 2024.

La donación —que asciende a $10,000— aparece registrada en los informes de financiamiento político del Tribunal Electoral.

De acuerdo con De Obaldía, el aporte fue realizado a nombre de “Anel Humberto Flores de la Lastra” y estuvo dirigido directamente a la campaña presidencial del actual mandatario.

Durante su intervención en el noticiero de Radio Panamá, ‘Panamá Hoy’, la titular de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana aseguró que el entonces candidato utilizó el sistema digital de datos abiertos para presentar el informe de ingresos y gastos, lo que explicaría la ausencia de un documento físico en PDF asociado al registro.

De Obaldía también destacó que la plataforma ‘La ruta de la plata’ —presentada el pasado 5 de mayo como una herramienta que sistematiza la información previamente entregada por los aspirantes a cargos de elección popular al Tribunal Electoral— logró organizar y verificar más de 18,000 líneas de datos mediante el uso de inteligencia artificial y revisión manual, en una labor orientada a fortalecer la transparencia en torno al financiamiento político en el país.

La plataforma permitió conocer, según De Obaldía, que Mulino, fue el segundo candidato presidencial que más fondos privados recibió durante la campaña electoral de 2024.

De Obaldía agregó que gran parte de los gastos de campaña se concentraron 48 horas antes de las elecciones celebradas el 5 de mayo de 2024.