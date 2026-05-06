Herramienta revela cómo se financiaron campañas

¿Quién puso dinero en las campañas políticas de Panamá? ¿Qué candidatos recibieron más aportes? ¿Qué empresas o personas aparecen como donantes? Una nueva plataforma digital ahora permite seguir ese rastro de manera más sencilla.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana presentó “La ruta de la plata”, una herramienta de datos abiertos diseñada para que ciudadanos, periodistas e investigadores puedan consultar cómo se financiaron las campañas electorales de 2024.

La plataforma reúne información financiera que ya existía en reportes entregados al Tribunal Electoral, pero que hasta ahora permanecía dispersa en documentos y formatos poco accesibles para el público. La directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, explicó que el objetivo es convertir esos datos públicos en información más clara y fácil de analizar.

“Esta información, que ya es pública, que ya está en los reportes que los mismos candidatos presentaron, hoy está siendo presentada en datos abiertos”, señaló De Obaldía durante la presentación de la herramienta.

Con la plataforma, cualquier persona puede revisar cuánto dinero recibió un candidato, identificar aportes propios y donaciones, detectar donantes repetidos, comparar gastos entre campañas y observar cómo se movieron los recursos durante las elecciones generales de 2024.

En esta primera etapa, “La ruta de la plata” incluye información de todos los candidatos presidenciales, el presidente proclamado, diputados electos por votación popular y alcaldes. Según explicó De Obaldía, la intención es ampliar progresivamente el alcance de la herramienta con más datos electorales y mejores mecanismos de consulta pública.

“Solamente para un grupo de candidatos, los que fueron proclamados en la categoría de diputados por votación popular, todos los alcaldes, el señor presidente de la República y todos los candidatos presidenciales”, detalló.

Más allá de organizar cifras, la plataforma busca fortalecer el escrutinio ciudadano sobre el financiamiento político en Panamá. La herramienta permite detectar patrones que antes resultaban difíciles de identificar entre cientos de reportes, como campañas con mayores montos de financiamiento, candidatos que financiaron parte importante de sus campañas con dinero propio o empresas que aparecen vinculadas a distintas candidaturas.

La iniciativa también abre la puerta a futuras investigaciones sobre posibles vínculos entre financiamiento político y contratación pública, uno de los temas que históricamente genera debate sobre transparencia y conflicto de interés en el país.

El lanzamiento de la plataforma coincidió con el segundo aniversario de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 y se realizó durante un conversatorio sobre acceso a la información y datos abiertos.

Para Libertad Ciudadana, facilitar el acceso ciudadano a este tipo de información fortalece la rendición de cuentas y permite comprender con mayor claridad cómo circula el dinero dentro de la política panameña.