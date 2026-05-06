Bancada Vamos reclama respuesta por funcionarios en licencia sin sueldo

Falta de respuesta por parte de Contraloría, promesas sin cumplir del presidente de la Asamblea, posibles reuniones con el presidente de la República y un balance del trabajo legislativo durante el último período de sesiones ordinarias fueron algunos de los temas que abordaron los diputados de la bancada Vamos este miércoles 6 de mayo.

Un grupo de diputados fue en la mañana a la Contraloría para reclamar por los cerca de 40 colaboradores en sus planillas que se mantienen en licencia sin sueldo, algunos de los cuáles llevan 4 meses sin cobrar.

“Estamos aquí un día más, acompañando a nuestros equipos de trabajo, porque no se nos quiere hacer entrega de ningún tipo de tipografía, de la resolución autenticada, ni mucho menos del memorando sustentador, que pase al cual el propio Contralor está actuando de manera inapropiada, uno ha hecho incluso de enviar un amparo robusto, y que corramos el riesgo de que los amparos no los admitan por forma”, manifestó la diputada Alexandra Brenes durante la visita a Contraloría.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo horas después en la Asamblea Nacional, el presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, también se refirió al tema.

“Estamos exigiéndole al presidente de la Asamblea que se manifieste, que haga alguna acción concreta, pero todavía esa situación lamentable que atraviesan nuestros colaboradores no se ha resuelto. Confiamos en que esto se pueda resolver pronto porque fue una medida arbitraria, sin ningún tipo de justificación y ellos están aquí hoy trabajando a pesar que no tienen certeza”, afirmó Zúñiga. “Pedimos nuevamente que por favor se les restituya el estatus a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les paguen las quincenas que ya se les adeuda desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre del 2025”, acotó.