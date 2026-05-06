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Política

Bancada Vamos reclama respuesta por funcionarios en licencia sin sueldo

Diputados de la coalición Vamos y funcionarios de la Asamblea acudieron a la Contraloría.
Diputados de la coalición Vamos y funcionarios de la Asamblea acudieron a la Contraloría.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 07/05/2026 00:00
Los diputados se presentaron ante la Contraloría General de la República. Al mismo tiempo, hacen un llamado al presidente de la Asamblea Nacional para que tome acciones. Negaron haberse reunido con el presidente Mulino en el Palacio de las Garzas

Falta de respuesta por parte de Contraloría, promesas sin cumplir del presidente de la Asamblea, posibles reuniones con el presidente de la República y un balance del trabajo legislativo durante el último período de sesiones ordinarias fueron algunos de los temas que abordaron los diputados de la bancada Vamos este miércoles 6 de mayo.

Un grupo de diputados fue en la mañana a la Contraloría para reclamar por los cerca de 40 colaboradores en sus planillas que se mantienen en licencia sin sueldo, algunos de los cuáles llevan 4 meses sin cobrar.

“Estamos aquí un día más, acompañando a nuestros equipos de trabajo, porque no se nos quiere hacer entrega de ningún tipo de tipografía, de la resolución autenticada, ni mucho menos del memorando sustentador, que pase al cual el propio Contralor está actuando de manera inapropiada, uno ha hecho incluso de enviar un amparo robusto, y que corramos el riesgo de que los amparos no los admitan por forma”, manifestó la diputada Alexandra Brenes durante la visita a Contraloría.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo horas después en la Asamblea Nacional, el presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, también se refirió al tema.

“Estamos exigiéndole al presidente de la Asamblea que se manifieste, que haga alguna acción concreta, pero todavía esa situación lamentable que atraviesan nuestros colaboradores no se ha resuelto. Confiamos en que esto se pueda resolver pronto porque fue una medida arbitraria, sin ningún tipo de justificación y ellos están aquí hoy trabajando a pesar que no tienen certeza”, afirmó Zúñiga. “Pedimos nuevamente que por favor se les restituya el estatus a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les paguen las quincenas que ya se les adeuda desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre del 2025”, acotó.

Presidencias

En la conferencia de prensa, se le preguntó a Zúñiga si Jorge Herrera había cumplido con las promesas hechas cuando apoyaron su postulación a la presidencia del Legislativo y si tenían planes de postular a alguien de su propia bancada para el próximo período de sesiones.

“Es de conocimiento público que no se cumplieron con todos los acuerdos con los que esta bancada accedió a apoyar al diputado hoy presidente Jorge Herrera”, lamentó Zúñiga. “Lo que va a pasar en el futuro, eso es algo que nosotros como bancada tenemos que sentarnos a analizar. Nos tocará como equipo sentarnos nuevamente a analizar cuáles van a ser nuestras acciones y como quien dice, movidas para ese primero de julio”, añadió.

El diputado también respondió sobre acercamientos con el presidente de la República, José Raúl Mulino.

“Como jefe de bancada tengo que ser claro que no he tenido ningún tipo de comunicación con el Órgano Ejecutivo. A día de hoy no se ha realizado ninguna invitación de parte del Ejecutivo a esta bancada para alguna reunión en el Palacio de las Garzas”, aseguró el diputado. Sin embargo, añadió que se mantienen abiertos para conversar sobre temas de interés nacional. “En la democracia todos tenemos que conversar y se debe actuar con madurez siempre para beneficio del país. El día que aquí no se pueda conversar en este país vamos a la guerra y eso es lo que nosotros no queremos”, concluyó.

Sobre el trabajo en la Asamblea, los diputados de Vamos detallaron que presentaron durante el último período de sesiones ordinarias 147 anteproyectos de Ley, que tienen 48 proyectos en Segundo Debate, 11 leyes de la República y 7 proyectos de Ley aprobados en Tercer Debate en espera de la sanción del Ejecutivo.

Roberto Zúñiga
Presidente de bancada Vamos
Pedimos nuevamente que por favor se les restituya el estatus a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les paguen las quincenas que ya se les adeuda desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre del 2025,”
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