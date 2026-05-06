Presidente de Israel denuncia ‘hipocresías’ y pide al mundo emular ejemplo de Panamá

“El problema que tengo con el orden mundial es que a causa de las consideraciones a corto plazo e hipocresías, las naciones no se alinean y dejan claro que no puedes cerrar el Estrecho de Ormuz. Si no te quieres involucrar, está bien, pero mañana afectará tu propia nación”. Así se pronunció el presidente de Israel, Isaac Herzog, la noche del miércoles 6 de mayo durante un encuentro con periodistas en el que participó La Estrella de Panamá. Herzog, quien visitó Panamá de camino a la toma de posesión de la nueva presidenta costarricence Laura Fernández, destacó la postura de Panamá en mantener la neutralidad del Canal como un modelo a seguir internacionalmente, especialmente tomando en cuenta el actual bloqueo que se mantiene en el Estrecho de Ormuz. “El mundo tiene que tomar una decision entre dos alternativas. El ejemplo de Panamá de adherirse a la neutralidad de las rutas marítimas y permitir la transferencia de bienes y servicios sin limitaciones, por ende disfrutando los beneficios de la infraestructura del Canal; o seguir el camino del comportamiento de naciones como lo que vemos en el Estrecho de Ormuz y otros lugares,” declaró el presidente israelí. “Creo que mi visita es muy importante en términos de expandir y mejorar las relaciones entre todas las naciones. Pero también creo que Panamá entiende claramente la situación en el Medio Oriente que se refleja en todo el mundo”, añadió.

Reunión con Mulino

El mandatario israelí se reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su visita. En el encuentro, destacaron oportunidades de colaboración en diferentes áreas como el turismo y resaltaron la buena relación entre ambas naciones. Un tema clave fue la cooperación para asesoramiento en temas hídricos. “Hemos conversado en el tema de agua con el ánimo de ver si cerramos pronto un acuerdo de gobierno a gobierno para que Israel nos asesore con agua. Ha sido positivamente recibido y yo estoy seguro que sin burocracia y sin tanto trámite podemos concretar esa colaboración efectiva ”, compartió Mulino, resaltando la experiencia israelí en tecnologías de potabilización y manejo sostenible del agua. Se espera que el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, visite Israel en agosto. Y el presidente Herzog también ha compartido que se ha extendido una invitación al presidente Mulino, aunque no se ha fijado fecha para su visita.

Líbano