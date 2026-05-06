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Presidente de Israel denuncia ‘hipocresías’ y pide al mundo emular ejemplo de Panamá

El presidente de Israel, Isaac Herzog.
El presidente de Israel, Isaac Herzog.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 07/05/2026 00:00
Durante su visita a Panamá, el presidente israelí habló del Estrecho de Ormuz, diplomacia y la postura internacional de Panamá. También afirmó que la presencia israelí en el sur de Líbano no será permanente

“El problema que tengo con el orden mundial es que a causa de las consideraciones a corto plazo e hipocresías, las naciones no se alinean y dejan claro que no puedes cerrar el Estrecho de Ormuz. Si no te quieres involucrar, está bien, pero mañana afectará tu propia nación”. Así se pronunció el presidente de Israel, Isaac Herzog, la noche del miércoles 6 de mayo durante un encuentro con periodistas en el que participó La Estrella de Panamá.

Herzog, quien visitó Panamá de camino a la toma de posesión de la nueva presidenta costarricence Laura Fernández, destacó la postura de Panamá en mantener la neutralidad del Canal como un modelo a seguir internacionalmente, especialmente tomando en cuenta el actual bloqueo que se mantiene en el Estrecho de Ormuz.

“El mundo tiene que tomar una decision entre dos alternativas. El ejemplo de Panamá de adherirse a la neutralidad de las rutas marítimas y permitir la transferencia de bienes y servicios sin limitaciones, por ende disfrutando los beneficios de la infraestructura del Canal; o seguir el camino del comportamiento de naciones como lo que vemos en el Estrecho de Ormuz y otros lugares,” declaró el presidente israelí. “Creo que mi visita es muy importante en términos de expandir y mejorar las relaciones entre todas las naciones. Pero también creo que Panamá entiende claramente la situación en el Medio Oriente que se refleja en todo el mundo”, añadió.

Reunión con Mulino

El mandatario israelí se reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su visita. En el encuentro, destacaron oportunidades de colaboración en diferentes áreas como el turismo y resaltaron la buena relación entre ambas naciones.

Un tema clave fue la cooperación para asesoramiento en temas hídricos.

“Hemos conversado en el tema de agua con el ánimo de ver si cerramos pronto un acuerdo de gobierno a gobierno para que Israel nos asesore con agua. Ha sido positivamente recibido y yo estoy seguro que sin burocracia y sin tanto trámite podemos concretar esa colaboración efectiva ”, compartió Mulino, resaltando la experiencia israelí en tecnologías de potabilización y manejo sostenible del agua.

Se espera que el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, visite Israel en agosto. Y el presidente Herzog también ha compartido que se ha extendido una invitación al presidente Mulino, aunque no se ha fijado fecha para su visita.

Líbano

Durante la reunión con periodistas, el presidente Herzog habló de la situación bélica en Medio Oriente. Al preguntarle sobre la ocupación israelí en el sur de Líbano, Herzog respondió que no hay planes de mantener una presencia permanente. “Puedes absolutamente citarme en esto, no tenemos ninguna demanda territorial en Líbano”, enfatizó.

El 16 de marzo de este año Israel lanzó una ofensiva en el sur de Líbano, ocupando territorio hasta el río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera.

Las palabras del presidente israelí contradicen declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien abiertamente ha manifestado que las fronteras de Israel deben extenderse hasta el río Litani.

En la práctica, miles de soldados israelíes han ocupado el territorio al sur del río y destruido los principales puentes que lo atraviesan. En su paso, se han visto afectadas comunidades musulmanas y cristianas. Imágenes de un soldado israelí derribando con un martillo una estatua de Cristo crucificado en el sur de Líbano circularon alrededor del mundo generando fuertes críticas entre la comunidad cristiana, incluyendo al presidente estadounidense, Donald Trump.

El argumento militar israelí se basa en la presencia del grupo terrorista Hizbulá dentro de las fronteras de Líbano, un aliado militar de Irán clave en el conflicto. Hizbulá no reconoce las negociaciones entre Líbano e Israel. A pesar de no ser representantes de Líbano, cuentan con más tropas y un presupuesto más elevado que el ejército nacional libanés, el cual depende en buena medida de ayudas económicas estadounidenses.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha argumentado que es necesaria una “zona de amortiguamiento” al sur del río Litani para proteger la frontera norte de Israel. Si se cumple lo que manifestó Herzog anoche, la ocupación será temporal. Si en cambio se concretan los planes del ministro de Finanzas, se podrían redibujar las fronteras en un futuro, como ocurrió con Altos de Golan, una zona montañosa que solía de ser de Siria y fue ocupada por Israel en 1967 y anexada en 1981.

Para entender el discurso político, es importante recordar que Israel tendrá elecciones en octubre de este año. Se trata una de las democracias más plurales del mundo con unos 15 partidos políticos. Aunque muchos israelíes apoyan una ofensiva contra Irán, existen también fuertes críticos del actual primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno. El resultado de la elección podría ser determinante en el futuro de la región.

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