Elecciones Panamá 2024: candidatos desembolsaron $5.5 millones en siete días, según Libertad Ciudadana

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá, enfatizó que los candidatos en la pasadas elecciones del 5 de mayo de 2024 gastaron más dinero en la última semana de campaña electoral.

Así lo revelaron en la promoción de la plataforma La ruta de la plata, en la cual se plantea que solo en la última semana de la campaña electoral de 2024 (del 29 de abril al 5 de mayo), se registró un gasto masivo de más de 5 millones de dólares.

De acuerdo con los datos de la plataforma, en la citada semana los candidatos gastaron 5 millones 526 mil 115 dólares con 20 centésimos.

En La ruta de la plata consta que ese gasto fue a través de 2 mil 713 transacciones, marcando el pico más alto de todo el proceso.

Consulte también: La ruta de la plata

A través de la plataforma, impulsada por la fundación, es posible revisar el financiamiento privado con una lupa sin precedentes.

Según la fundación, no se trata solo de saber cuánto se gastó al final, sino de responder preguntas clave para la salud democrática, entre ellas cuánto dinero entró en las campañas.

Además, los momentos estratégicos donde el flujo de dinero se intensificó y en qué se gastó. “La prioridad de inversión de cada candidato (publicidad, logística, eventos)”, enfatizó.

Esta plataforma recopila los reportes de ingresos y gastos de 153 candidatos electos, desglosados de la siguiente manera:

1 presidente

71 diputados

81 alcaldes

8 candidatos presidenciales adicionales

Este 5 de mayo durante la presentación de la plataforma la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, destacó la importancia del acceso a información electoral en formatos abiertos.