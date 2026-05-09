Irán confirma participación en el Mundial 2026 bajo exigencias a países anfitriones

La Federación de Fútbol de Irán confirmó este sábado 9 de mayo que su selección participará en el Mundial 2026, aunque exigió garantías a los países organizadores —Estados Unidos, México y Canadá— en medio de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Medio.

La decisión ocurre semanas después de que autoridades migratorias canadienses negaran el ingreso al presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, por presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), organismo catalogado como grupo terrorista por Canadá y Estados Unidos.

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló la federación iraní en un comunicado publicado en su sitio oficial.

La presencia de Irán en la Copa del Mundo había quedado en duda tras el conflicto regional desatado en febrero luego de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Diez condiciones para asistir

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, reveló que el país presentó diez condiciones para participar en el torneo, relacionadas principalmente con el trato que recibirá la delegación iraní durante la competencia.

Entre las exigencias figuran la aprobación de visas para jugadores y miembros del cuerpo técnico, garantías de seguridad en aeropuertos, hoteles y estadios, así como respeto a la bandera, el himno nacional y las creencias culturales del país.

“Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, indicó la federación.

Uno de los principales puntos de tensión gira en torno a jugadores y funcionarios vinculados al servicio militar obligatorio en el CGRI, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, quienes podrían enfrentar restricciones migratorias en territorio estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró recientemente que los futbolistas iraníes serán bienvenidos, aunque advirtió que Washington podría negar la entrada a personas relacionadas con organizaciones consideradas terroristas.

FIFA mantiene calendario previsto

Pese a la controversia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos en Estados Unidos según el calendario establecido.

La selección iraní tendrá su base de concentración en Tucson, Arizona, y debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica y Egipto en la fase de grupos.

“Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito”, sostuvo la federación iraní.

El Mundial 2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en medio de un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos y debates sobre seguridad y migración.