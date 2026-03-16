La AFC confirma la participación de Irán en el Mundial pese al conflicto con Estados Unidos

Sigue la incertidumbre sobre si Irán jugará o no la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conflicto bélico entre el país iraní y los Estados Unidos parece lejos de acabarse y la cita mundialista está a la vuelta de la esquina.

Con menos de 90 días para ese pitazo inicial, desde Irán señalan que el equipo sí jugará en el Mundial 2026, más allá de las diferentes voces quienes han señalado que la selección iraní se daría de baja del torneo por las tensiones que existen en Oriente Medio y el conflicto que tienen con los Estados Unidos.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), a través del secretario Windsor John, señalo que hasta el momento no hay algún cambio con respecto a la participación de Irán en el torneo mundialista y señaló que el equipo asiático si se presentará a sus partidos de la fase de grupos.

“Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar. Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega y, hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van a jugar el Mundial”, expresó John en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, Malasia.

Estas declaraciones llegan luego de que días atrás el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, confirmara que la selección no asistirá al torneo.

Señaló que el equipo “no está en condiciones” de enfrentar un desafío deportivo de tanta importancia. “Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, dijo en su momento Donyamali.

Lo cierto es que tan solo Irán puede decidir si asiste o no al Mundial 2026, más allá de lo que diga la AFC como mencionó su secretario. Hasta el momento la FIFA tampoco ha mostrado una postura sobre los hechos y se espera que dentro de las próximas semanas haya más claridad en la posible participación iraní.

Cabe recordar que la selección de Irán jugará dos partidos en Los Ángeles (Nueva Zelanda y Bélgica) y uno en Seattle (Egipto) de la fase de grupos del torneo mundialista.