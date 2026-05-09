Adiós al cifrado: Meta podrá acceder a chats de Instagram

Meta, empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, dejó de ofrecer cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram desde este 8 de mayo, según información difundida por medios internacionales y organizaciones defensoras de la privacidad digital.

La medida permite a Meta acceder a los chats de unos 2.500 millones de usuarios de la red social. La compañía explicó que este cambio responde al bajo uso de la función de cifrado, la cual debía ser activada manualmente por los usuarios.

Sin embargo, la decisión coincide con la entrada en vigor de una ley estadounidense que presiona a las compañías tecnológicas para eliminar este protocolo de seguridad, considerado uno de los mecanismos más eficaces para proteger las comunicaciones digitales.

Organizaciones de derechos digitales criticaron la medida y alertaron sobre posibles riesgos para la privacidad y seguridad de los usuarios. La Global Encryption Coalition advirtió que la eliminación del cifrado podría exponer a millones de personas a vulneraciones y vigilancia digital.