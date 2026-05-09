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Vida y cultura

Adiós al cifrado: Meta podrá acceder a chats de Instagram

Instagram deja sin cifrado los mensajes privados de millones de usuarios
Instagram deja sin cifrado los mensajes privados de millones de usuarios Solen Feyissa / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/05/2026 12:40
Meta eliminó el cifrado en los mensajes privados de Instagram, generando preocupación por la privacidad de millones de usuarios.

Meta, empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, dejó de ofrecer cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados de Instagram desde este 8 de mayo, según información difundida por medios internacionales y organizaciones defensoras de la privacidad digital.

La medida permite a Meta acceder a los chats de unos 2.500 millones de usuarios de la red social. La compañía explicó que este cambio responde al bajo uso de la función de cifrado, la cual debía ser activada manualmente por los usuarios.

Sin embargo, la decisión coincide con la entrada en vigor de una ley estadounidense que presiona a las compañías tecnológicas para eliminar este protocolo de seguridad, considerado uno de los mecanismos más eficaces para proteger las comunicaciones digitales.

Organizaciones de derechos digitales criticaron la medida y alertaron sobre posibles riesgos para la privacidad y seguridad de los usuarios. La Global Encryption Coalition advirtió que la eliminación del cifrado podría exponer a millones de personas a vulneraciones y vigilancia digital.

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