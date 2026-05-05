‘La ruta de la plata’: nueva plataforma revela datos abiertos de campañas electorales en Panamá

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, destacó este martes 5 de mayo la importancia del acceso a información electoral en formatos abiertos durante la presentación de la herramienta digital “La ruta de la plata”, una plataforma que permite seguir el rastro del financiamiento político en Panamá.

El anuncio se realizó en el marco de un conversatorio sobre datos abiertos, coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Durante su intervención, De Obaldía subrayó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia y el escrutinio ciudadano sobre los recursos utilizados en las campañas.

Se podrá ver información de candidatos proclamados y que corrieron a la elección del 2024. “Esta información, que ya es pública, que ya está en los reportes que los mismos candidatos presentaron, hoy está siendo presentada en datos abiertos”, explicó.

La plataforma, disponible en línea, sistematiza información previamente entregada por los aspirantes a cargos de elección popular, permitiendo a los ciudadanos acceder de forma más clara y ordenada a los datos financieros de campaña. No obstante, De Obaldía precisó que, en esta primera fase, la herramienta abarca únicamente a un grupo específico de candidatos.

“Solamente para un grupo de candidatos, los que fueron proclamados en la categoría de diputados por votación popular, todos los alcaldes, el señor presidente de la República y todos los candidatos presidenciales”, detalló.

Según la organización, el objetivo es ampliar progresivamente la cobertura de la plataforma, promoviendo estándares de datos abiertos que faciliten el análisis, la rendición de cuentas y la participación informada de la ciudadanía.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana impulsa este tipo de iniciativas como parte de sus esfuerzos por combatir la corrupción y fomentar una cultura de transparencia en la gestión pública y los procesos electorales del país. Se puede ingresar a la página www.libertadciudadana.org/libertadciudada.org/proyecto/dinerolimpio