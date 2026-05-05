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Presupuesto

Consejo de Gabinete aprueba $8 millones para nueva sede de Migración

El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Gabinete.
El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Gabinete. | Cedida
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 05/05/2026 18:26
La fuente de financiamiento será el fondo fiduciario del Servicio Nacional de Migración

El Consejo de Gabinete avaló este martes 5 de mayo una resolución que aprueba un crédito extraordinario de 8 millones de dólares al Ministerio de Seguridad (Minseg) y el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Los fondos serán utilizados para la Fase 1 de los trabajos de un nuevo edificio para la sede principal de Migración que estára ubicada en la Avenida Dulcidio González de Curundú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consideró viable el crédito al tomar en cuenta que la fuente de financiamiento proviene del fondo fiduciario del SNM.

Debido al monto del crédito, deberá ser aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

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