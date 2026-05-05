Artritis reumatoide: remisión redefine tratamiento en Panamá

En Panamá, más de 15,000 personas viven con artritis reumatoide (AR), una enfermedad autoinmune crónica que impacta la movilidad, la productividad y el bienestar emocional. Aunque su prevalencia global oscila entre el 0.3% y el 1.2% de la población, en América Latina alcanza hasta el 0.5% en adultos, lo que plantea desafíos sanitarios relevantes para el país. La AR se caracteriza por una inflamación persistente que afecta principalmente las articulaciones —manos, pies, muñecas, codos, caderas, tobillos y rodillas— debido a una respuesta inmunológica errónea que ataca los tejidos del propio organismo. Sin tratamiento oportuno, puede causar daño irreversible y discapacidad.

Diagnóstico tardío y acceso limitado

En el contexto local, la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá (Funarp) ha advertido sobre dos barreras persistentes: el diagnóstico tardío y el acceso restringido a terapias biológicas avanzadas. Ambos factores limitan la posibilidad de controlar la enfermedad en etapas tempranas. Especialistas coinciden en que la educación médica continua y el empoderamiento del paciente son claves para mejorar los resultados clínicos, aunque reconocen que el sistema aún enfrenta brechas estructurales.

La “ventana de oro” en el primer año

Durante el Congreso Panamericano de Reumatología (Panlar 2026), celebrado en Panamá, se presentaron datos que replantean el enfoque terapéutico. El concepto de “remisión clínica” se posiciona como el objetivo principal del tratamiento, más allá del simple control del dolor. Los expertos subrayan que el primer año tras el diagnóstico representa una “ventana de oro”: alcanzar la remisión en ese periodo eleva hasta un 80% la probabilidad de mantener la enfermedad bajo control a largo plazo. En contraste, si la remisión se logra después, las probabilidades caen entre un 30% y 40%. Además, un tratamiento temprano reduce el riesgo de complicaciones graves, como eventos cardiovasculares, y disminuye la necesidad de cirugías ortopédicas y hospitalizaciones, lo que también impacta los costos indirectos del sistema de salud.

Cambio de paradigma en el tratamiento

Un estudio clínico presentado en el congreso plantea cuestionamientos sobre prácticas tradicionales, como el “ciclo de TNF” —cambiar a un segundo inhibidor del mismo tipo tras el fallo del primero—. La investigación sugiere que optar por terapias con mecanismos de acción diferentes puede ofrecer mejores resultados en pacientes con respuesta insuficiente. Este enfoque refuerza la necesidad de personalizar el tratamiento y optimizar las decisiones terapéuticas desde etapas tempranas para aumentar las probabilidades de remisión. “Aunque la Artritis Reumatoide no tiene una cura definitiva, el avance de la ciencia hoy nos permite hablar de remisión clínica como un objetivo alcanzable”, señaló Diana Hernández, directora médica de AbbVie para el Clúster Norte. ”La remisión significa llevar la actividad de la enfermedad a niveles mínimos o imperceptibles, permitiendo que el paciente recupere su calidad de vida, regrese a sus actividades cotidianas y evite la progresión del daño articular”, acotó Hernández.