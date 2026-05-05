Artritis reumatoide: remisión redefine tratamiento en Panamá

En Panamá, más de <b>15,000</b> personas viven con <b>artritis reumatoide</b> (AR), una enfermedad autoinmune crónica que impacta la movilidad, la productividad y el bienestar emocional. Aunque su prevalencia global oscila entre el <b>0.3%</b> y el <b>1.2% </b>de la población, en América Latina alcanza hasta el <b>0.5%</b> en adultos, lo que plantea desafíos sanitarios relevantes para el país.La AR se caracteriza por <b>una inflamación persistente que afecta principalmente las articulaciones</b> —manos, pies, muñecas, codos, caderas, tobillos y rodillas— debido a una respuesta inmunológica errónea que ataca los tejidos del propio organismo. Sin tratamiento oportuno, puede causar daño irreversible y discapacidad.