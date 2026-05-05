Asalto en la avenida Balboa: Hoteles alertan por impacto en turismo

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) expresó su preocupación por recientes hechos delictivos ocurridos en la Ciudad de Panamá, incluidos incidentes en zonas de alta circulación turística, como la avenida Balboa, y alertó sobre su impacto en la percepción internacional del país como destino seguro.

El gremio hotelero sostuvo que estos eventos no solo comprometen la seguridad ciudadana, sino que inciden directamente en la reputación de Panamá, un factor clave para la competitividad turística regional.

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, señaló Apatel en un pronunciamiento oficial.

La organización advirtió que la confianza internacional es uno de los principales activos del país en materia turística y que cualquier retroceso en este ámbito puede tener consecuencias económicas y reputacionales.

Ante este escenario, Apatel solicitó a las autoridades la implementación de medidas inmediatas para reforzar la seguridad, especialmente en áreas de alta afluencia de visitantes.

Entre las acciones planteadas destacan: